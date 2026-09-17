Gears of War: E-Day PC systeem aanbevelingen onthuld

Xbox heeft de PC-vereisten voor Gears of War: E-day onthuld. Een van de grootste game-releases van volgende maand staat voor de deur, en het is een exclusieve consoletitel voor de Xbox.

Er wordt reikhalzend uitgekeken naar deze game, aangezien het een prequel is in de serie en zes jaar na het vorige hoofddeel van de franchise verschijnt. Veel spelers kijken uit naar de lancering, en dankzij de pc-specificaties kunnen ze hun systemen klaar hebben staan ​​wanneer de game uitkomt.

Gears of War: E-Day heeft drie pc-instellingen onthuld: minimaal, aanbevolen en ultra. De minimale specificaties zijn relatief haalbaar en vereisen een Nvidia GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 6600 of Radeon RX 9060 als grafische kaart. Voor de processor heb je minimaal een AMD Ryzen 5 2600X, Intel i7-6850K of Intel i5-10400 nodig. Met deze vereisten kun je de game op 1080p met 60 FPS spelen.

Gears of War: E-Day PC Specs

Gears of War: E-Day verschijnt op 6 oktober voor de PC en Xbox Series S/ X.