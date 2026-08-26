Xbox gaat digitale disc licenties verheffen aan insiders

Xbox begint volgende week met het aanbieden van digitale licenties voor ondersteunde fysieke games aan Insiders, met duizenden compatibele titels.

In een nieuwe bericht op X zegt Asha Sharma dat Xbox Insiders binnenkort digitale licenties kunnen ontgrendelen voor ondersteunde fysieke games, met duizenden titels die bij de lancering beschikbaar zullen zijn.

“Je fysieke gamebibliotheek is meer dan een verzameling schijven. Het bevat jarenlange herinneringen en verhalen die het waard zijn om te bewaren. Vanaf volgende week kunnen Xbox Insiders een digitale licentie ontgrendelen voor ondersteunde fysieke games. We beginnen met duizenden titels en voegen er meer aan toe zodra dat mogelijk is.”

Your physical game library is more than a collection of discs. It holds years of memories and stories worth preserving. Starting next week, XBOX Insiders can unlock a digital entitlement for supported physical games. We’ll start with thousands of titles and add more as we can. pic.twitter.com/XATsa8sjBt — ASHA (@asha_shar) August 26, 2026

Het bericht ging vergezeld van een video waarin werd uitgelegd dat het om een ​​oplossing zou gaan die schijven omzet naar digitale games. Over deze digitale oplossing gingen al langer geruchten en de onthulling werd zelfs deze maand verwacht. Eerdere geruchten gaven aan dat niet alle schijven van eerdere Xbox-consolegeneraties ondersteund zouden worden, maar dat er wel veel titels bij zouden zitten.

Zien jullie dit als een oplossing voor je fysieke games? Of blijven jullie toch liever de games op schijf halen? Laat het ons weten in de reacties!