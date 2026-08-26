1047 Games stopt met ontwikkeling Empulse en Splitgate: Arena Reloaded

1047 Games heeft laten weten dat ze niks meer zullen ontwikkelen voor Splitgate: Arena Reloaded en Empulse. Wel zullen de games over worden gezet naar peer-to-peer, zodat je ze nog wel kan blijven spelen.

In een bericht op social media laat de ontwikkelaar weten te stoppen met ontwikkelen voor de games. Dit komt voornamelijk doordat de games te weinig omzet genereren om de dedicated servers te laten draaien. Daardoor zullen ze vanaf 3 september overstappen naar een peer-to-peer verbinding.

An Update on Empulse, Splitgate: Arena Reloaded, and What’s Next for 1047 Games pic.twitter.com/YYxxEwQSQK — 1047 Games (@1047Games) August 26, 2026

Overigens zal er nog wel een laatste level naar Empulse komen en wordt de prijs van de arena shooter verlaagd. De prijs staat op dit moment nog steeds op €19,99, maar zal binnenkort dus goedkoper worden.

In de verklaring geeft de ontwikkelaar te kennen dat ze gewoon games blijven ontwikkelen, maar de focus niet meer op live service-games zullen leggen. Ze gebruiken in ieder geval de lessen van de afgelopen jaren bij de ontwikkeling van hun volgende game.

Wat vinden jullie van dit nieuws van 1047 Games? Hebben jullie Empulse of Splitgate: Arena Warfare een kans gegeven?