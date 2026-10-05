Rockstar nam schrijvers aan voor achtergrondgeluid in GTA 6

Rockstar heeft een team aan schrijvers aangenomen om ervoor te zorgen dat Leonidas zo levendig mogelijk zou zijn. Zo waren er zelfs schrijvers die dialogen voor de NPC’s in GTA 6 moesten schrijven!

In een uitgebreid interview met Love Magazine, dat op 5 oktober verscheen, lichtte Rupert Humphries, Senior Vice President of Narrative, het standpunt van Rockstar over dergelijke content in GTA 6 toe.

“We hebben een fantastisch team van schrijvers en creatievelingen samengesteld om deze game te maken, inclusief alle ‘achtergrondgeluiden’ die de stad en de wereld tot leven brengen,” zei hij.

“Het team bestaat uit mensen met allerlei achtergronden en levenservaringen, maar we delen allemaal een gevoel voor humor en de wens om de absurditeiten van mensen, media en reclame een beetje op de hak te nemen.

En niemand van ons ziet het als bijzaak! Het is allemaal onderdeel van het spel en draagt ​​bij aan de beleving van het leven in deze bizarre wereld.”

Het ziet er in ieder geval naar uit dat we volgende maand helemaal ondergedompeld worden in Leonida. GTA 6 verschijnt op 19 november voor de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.