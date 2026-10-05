Call of Duty Modern Warfare 4 DMZ trailer introduceert nieuw speelgrond

Infinity Ward heeft een nieuwe trailer van de DMZ van Call of Duty Modern Warfare 4 vrijgegeven. Daarin zien we wat voor level ons te wachten staat.

De DMZ modus speelt zich namelijk af in een door nucleair afval getroffen gebied dat zowel Russisch, Zuid en Noord-Koreaans grondgebied bevat. De modus bevat een dynamische, levende wereld met een veranderend weersysteem, een schuilplaats, knutselmechanismen en rondtrekkende facties.

Voor spelers die zich richten op PvP, biedt de modus een intuïtief nieuw premiesysteem. Spelers die anderen zonder provocatie doden, bouwen een reputatie op als Schurk. ​​Naarmate het premiesysteem oploopt, wordt een speler gezocht, waardoor anderen inlichtingen kopen die hun locatie kunnen onthullen en hen in staat stellen op te sporen.

Call of Duty Modern Warfare 4 staat gepland voor 23 oktober voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2. We verwachten deze week nog meer info over de DMZ modus dus stay tuned!