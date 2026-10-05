Stranger Than Heaven neemt je mee naar het Minami van 1943

SEGA en Ryu Ga Gotoku hebben een nieuwe trailer van Stranger Than Heaven vrijgegeven en daarin maken we kennis met het Minami van 1943.

De game speelt zich namelijk af in een tijdspan van 50 jaar en toont vijf verschillende periodes en locaties van Japan. Zo is in het Minami van 1943 de oorlog voelbaar onder het volk, maar is er toch ruimte voor showbizz en is daar waar jij de hoek om komt.

Stranger Than Heaven staat gepland voor 15 januari voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X en zal vanaf dag één op Xbox Game Pass verschijnen.