Game-industrie nog steeds onrustig ondanks recordomzet en meer in weekoverzicht 25

De zomer heeft zich officieel aangemeld en dat merken we ook steeds meer aan het nieuws. Niet dat er niet genoeg te melden was voor een nieuwsoverzicht!

Nieuws

De aankondiging van God of War: Laufey brengt de fans in tweestrijd, want voor de ene is Kratos de God of War en andere zijn weer erg benieuwd naar het avontuur van Faye in het hiernamaals. De game zal in ieder geval qua combat meer lijken op de originele games dan die van het Noorse avontuur. Ook heeft de regissueur van de game laten weten dat Laufey een brug zal slaan tussen die twee tijdsperiodes.

Overigens lijkt het er steeds meer op dat we niet zo heel lang op God of War: Laufey hoeven te wachten. Sony stuurde namelijk mailtjes rond met daarin de tekst dat de game “binnenkort” zal verschijnen.

Dat zal waarschijnlijk niet meer dit jaar worden, aangezien het najaar al behoorlijke vol zit en we ook nog GTA 6 in november verschijnt. Deze datum wordt steeds concreter, aangezien we vanaf 25 juni de game kunnen pre-orderen!

Er zijn weer eens wat geluiden over de nieuwe Ghost Recon game en die klinken alles behalve goed. Het management van de game was enige tijd geleden al vervangen, maar dit heeft de situatie nog niet doen veranderen. Sterker nog: de werknemers vrezen het ergste en denken dat de studio zal worden gesloten en de game geannuleerd.

Echter was er even wat heftiger nieuws voor Ubisoft, want Claude Guillemot (één van de grondleggers van de Franse uitgever) kwam namelijk vrijdag om het leven bij een vliegtuigongeluk.

Nintendo kwam tijdens de afgelopen Direct met de remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time op de proppen, maar toonde eigenlijk te weinig om een goed beeld te krijgen. Fans zijn daardoor op zoek gegaan naar informatie over de game en vonden toevallig in de beschrijving van de game wat details. Hoewel de omschrijving werd aangepast, is de informatie al wel op het internet gedeeld.

Leuk nieuws als je Shinobi: Art of Vengeance (nog) een kans wil geven op de Switch 2, want er komt namelijk een geüpgraded versie naar de nieuwste hybride console van Nintendo op 24 september. Mocht je de game al voor de eerste Switch hebben, kun je de upgrade gratis scoren.

Ready your katana, there’s a new platform to enact vengeance on. SHINOBI: ART OF VENGEANCE is coming to Nintendo Switch 2 on Sept 24th. Boasting an updated resolution for the platform, Joe and vengeance have never looked better. Battle challenging enemies and epic bosses in… pic.twitter.com/PgjvCfljrB — SEGA (@SEGA) June 19, 2026

Mocht je echter nog geen Nintendo Switch 2 hebben, is het misschien een idee om te wachten tot 2 juli. Dan verschijnt er namelijk een speciale bundel van de console met daarbij een digitale versie van Pokémon Pokopia.

Mocht je nou graag een game als Titanfall willen spelen, zal je Empulse toch echt een poging moeten geven. De game heeft namelijk veel weg van de shooter van Respawn Entertainment en je kunt er een demo van spelen via Steam!

Leuk nieuws voor degene die nog een excuus zoeken om Marvel’s Spider-Man 2 nog eens op te starten. Vanaf 28 juli kun je namelijk de outfit van Spider-Man uit de film Brand New Day scoren.

We hebben nog wat goed nieuws voor spelers van Arc Raiders, want deze week werd er bekendgemaakt dat Embark Studios wat nieuws gaat testen. Spelers zullen de komende drie weken namelijk geen gratis load-out meer kunnen gebruiken in de levelcondities Night Raid en Close Scrunity. Hierdoor hoopt de studio dat Raiders evenveel risico nemen voor ze aan een dergelijk event meedoen.

Daarnaast was er ook hoopgevend nieuws over een PvE modus voor de extraction shooter, want in China worden speeltesten gehouden voor een levelconditie waarin je het dus zo goed als alleen tegen de Arc op moet nemen. Je kunt echter besluiten om rogue te gaan, maar dan wordt je echter wel een wandelend doelwit.

Spelers van Final Fantasy XIV (de MMORPG) kunnen uitkijken naar unieke in-game beloningen, dankzij een bijzondere samenwerking tussen Square Enix en het Japanse stadsdeel Shibuya. Hoe dat precies zit, kun je via deze link ontdekken.

Voor we aan het nieuws van Xbox beginnen, was er ook vanuit Sony slecht nieuws te horen. Om precies te zijn gaat het om Bungie, waarbij deze zomer wellicht ook een grote ontslagronde zal plaatsvinden. Er zouden maar liefst 400 van de 800 banen worden geschrapt, vanwege het tegenvallende Marathon en het feit dat er niet meer aan Destiny 2 wordt gewerkt.

Gelukkig hebben niet alle studio’s te leiden onder de verschillende reorganisaties bij uitgevers en platformhouders. Zo zag Saros-ontwikkelaar Housemarque het personeel in de afgelopen jaren verdrievoudigen.

De game-industrie lijkt wel onder druk te staan, maar dat zou je niet zeggen als je wist wat de jaarlijkse omzet doet. Vorig jaar werd er een nieuw record gezet met maar liefst 201,6 miljard dollar aan omzet!

Call of Duty Black Ops 1 en 2 komen volgende maand naar de PlayStation 4 en 5. Het gaat overigens om ports van de games en geen remasters, zoals die van Modern Warfare 1 en 2. De games komen daarentegen wel inclusief multiplayer modus, wat weer niet bij de remasters van Infinity Ward het geval was.

Reorganisatie Xbox

Het nieuws over een grote reorganisatie bij Xbox was ook deze week weer volop aanwezig. Zo werden Double Fine, Ninja Theory en Compulsion Games genoemd als mogelijke studio’s die worden gesloten. De reactie van eerstgenoemde op de situatie is alles behalve hoopgevend te noemen.

😅 — Double Fine (@DoubleFine) June 16, 2026

Het werd deze week nog erger toen Jason Schreier een boekje open deed. De journalist sprak met medewerkers van Xbox en die zouden hebben gezegd dat de reorganisatie een “bloedbad” zal worden.

Daar zullen Xbox Game Studios hoofd Craig Duncan en Xbox Game Studios chief of staff Louise O’Connor echter geen deel meer van uit maken. Zij hebben beide hun baan al opgezegd bij de platformhouder.

Daarnaast was er wel wat positiever nieuws voor degene voor wie games kopen soms wat moeilijker is. Het lijkt er op dat er een uitgesteld betalingsregeling komt op de website van Xbox. Zo kun je de games en hardware in termijnen betalen.

Ook heeft een topman van Xbox een gerucht uit de wereld geholpen, namelijk het geroddel over het mogelijk intrekken van de exclusieve rechten van Gears of War: E-Day en Clockwork Revolution. Dit zou namelijk een “PR stunt” zijn. Echter is dat dus niet het geval en kunnen Xbox-fans in de komende jaren meer exclusieve games verwachten.

Trailers

Deze week werd er door Panache Digital Games de eerste dev diary van 1666 Amsterdam vrijgegeven en daarin bespreken enkele ontwikkelaars over hoe zij Amsterdam hebben omgetoverd voor hun avonturengame.

Wij gingen onlangs al aan de slag met de proloog van de game en hebben daar een stukje over geschreven. Daarin behandelen we ook hoe 1666 Amsterdam het alsnog zover heeft weten te schoppen.

Geruchten

Het lijkt er steeds meer op dat Gang of Dragon, dat door veteranen van Yakuza/ Like A Dragon-ontwikkelaar Ryu Ga Gotoku word gemaakt, is geannuleerd. Eerst trok Netease zich al terug toen er 40 miljoen euro in het project moest worden geïnvesteerd. Daarna werd het YouTube-kanaal van de game verwijderd en inmiddels heeft Daisuke Sato, medeoprichter en directeur van Nagoshi Studio op X laten blijken dat hij niet meer voor de ontwikkelaar werkt.