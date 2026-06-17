Uitgesteld betalingsregel gevonden in backend Xbox website

Het lijkt erop dat Microsoft gamers tegemoet wil komen door een mogelijkheid toe te voegen om games uitgesteld te betalen.

Op X meldt redphx dat er data in de backend zijn gevonden met daarin opties om uitgesteld te betalen middels Paypal of Klarna. Volgens de omschrijving zou dit gamers de mogelijkheid geven om hun betalingen uit te spreiden over weken en zelfs maanden, waardoor ze flexibeler hun rekeningen kunnen betalen.

Bij PayPal hebben spelers de mogelijkheid om in 4 rentevrije termijnen, om de twee weken, te betalen of de betalingen over maximaal 24 maanden te spreiden. Met Klarna kunnen spelers hun aankoop in 3 termijnen splitsen: de eerste direct bij aankoop en de volgende twee om de 30 dagen.

Op het moment van schrijven heeft Microsoft een dergelijke optie nog niet aangekondigd en zou het ook zo maar kunnen dat dit uiteindelijk niet wordt doorgevoerd. Zodra we hier meer over horen en of dat ook voor Europa geldt, laten we het jullie uiteraard weten.

Xbox bezig met flinke veranderingen

Het zou echter wel passen bij de recente ontwikkelingen van het bedrijf. Xbox chef Asha Sharma liet onlangs weten druk bezig te zijn met nieuwe zakenmodellen voor het bedrijf en dit zou er zo maar eens één kunnen wezen.

Daarnaast gaat het bedrijf ook rigoureuze stappen zetten qua personeel en staan er zelfs meerdere studio’s op het punt gesloten te worden. Zo worden de namen van Double Fine, Ninja Theory en Compulsion Games genoemd.

Sinds de geweldige Xbox Games Showcase gaat het eigenlijk al niet zo lekker met Xbox, want alles wordt inmiddels onder het vergrootglas gegooid. Zo zou de onthulling van Clockwork Revolution en Gears of War: E-Day een PR stunt zijn, maar dat is gelukkig al met volle overtuiging ontkracht.