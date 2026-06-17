1666 Amsterdam proloog blijft mysterieus genoeg om meer te willen

1666 Amsterdam is een game die eigenlijk al jarenlang bestaat, maar door omstandigheden nooit leek uit te komen. Gelukkig werd de game tijdens Summer Game Fest aangekondigd en konden we meteen al aan de slag met de proloog. Klik snel verder om te lezen wat wij ervan vonden!

Hoe 1666 Amsterdam toch weer tot leven kwam

Voor we ingaan op de proloog is het ook wel even interessant om te benoemen hoe 1666 Amsterdam toch weer opnieuw is aangekondigd. Overigens had ik dat ook beloofd in het nieuwsoverzicht van vorige week. Dat hebben we namelijk te danken aan het harde werk dat Patrice Desilets heeft verricht. De beste man die aan het roer stond bij de opkomst van de Assassin’s Creed franchise wilde op een gegeven moment iets anders maken.

Daarvoor moest hij echter Ubisoft verlaten en heeft destijds ook een sabbatical genomen van één jaar om vervolgens bij THQ (niet het huidige THQ Nordic) Montreal als creative director en werkte daar aan de game 1666 Amsterdam voor bijna twee jaar. Echter werd THQ eind 2012 failliet verklaard en werd in 2013 alle eigendommen van het bedrijf geveild en kwam THQ Montreal ironisch genoeg in handen van Ubisoft terecht.

Vechten voor de IP rechten

Daarmee was Desilets onbedoeld weer terug bij het oude nest en dat gevoel was helemaal wederzijds, want het eerste wat Ubisoft deed, was hem ontslaan en de IP rechten van 1666 Amsterdam te houden.

Desilets zou het daar niet bij laten zitten en liet in een verklaring weten te zullen vechten voor de rechten van 1666 Amsterdam. Hij meldde destijds het volgende:

“In tegenstelling tot eerdere verklaringen vandaag, ben ik vanochtend door Ubisoft ontslagen. Ik werd persoonlijk op de hoogte gesteld van dit ontslag, kreeg een ontslagbrief overhandigd en werd zonder pardon door twee bewakers het gebouw uitgeleid, zonder dat ik afscheid kon nemen van mijn team of mijn persoonlijke spullen kon ophalen. Dit was niet mijn beslissing. De acties van Ubisoft zijn ongegrond en onterecht. Ik ben vastbesloten om Ubisoft krachtig te bestrijden voor mijn rechten, voor mijn team en voor mijn game.”

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een jarenlange rechtszaak en uiteindelijk hebben Ubisoft en Desilets een overeenkomst bereikt waarmee de rechten alsnog naar laatstgenoemde kwam.

Introductie van de game

Echter heeft Desilets in de tussentijd ook nog even Panache Digital Games in 2014 opgericht en heeft daar nog de game Ancestors: The Humankind Odyssey voor ontwikkeld dat in 2019 werd uitgebracht. Daarna kwam dus het vizier volledig te liggen op 1666 Amsterdam en die werd tijdens de afgelopen Summer Game Fest aangekondigd en hebben we dus de proloog van gespeeld.

De game vertelt verschillende verhalen van meerdere personages, die uiteindelijk samen lijken te komen. Bovendien speelt de game zich af in verschillende tijdsperiodes, namelijk 1666, 1999 en de tegenwoordige tijd.

De focus ligt uiteindelijk in het verleden en daarin volgen we het verhaal van Noa Brooklyn, een heks die is opgevoed door een mysterieuze groep met een specifiek doel. Ze gebruikt hekserij om demonische wezens – bekend als “De Oorspronkelijken” – te ontmaskeren die verborgen leven tussen de gewone burgers.

De andere personages zijn Aaron, een personage die om wordt getoverd tot een kat, die tevens je metgezel wordt. In de game krijg je keuzes uit verschillende soorten metgezellen en elke kat heeft zo zijn voor en nadelen.

Tot slot is er ook nog het personage Clio, maar daar hebben we nog geen kennis mee gemaakt in de proloog. Ook haar verhaal zal ergens inhaken op die van Aaron en Noa.

Een mysterieuze proloog

In de proloog, waar je zo’n half uurtje zoet mee bent, zien we het Amsterdam van het zeventiende eeuw en als je eens in de hoofdstad bent geweest, kun je haast niet anders dan beamen dat de digitale versie echt ontzettend lijkt op het origineel. In de eerste dev diary zien we dan ook hoe het hele team naar de hoofdstad is afgereisd om te fotograveren en allerlei informatie te verzamelen over de stad en dat is ook echt goed terug te zien in de proloog.

In de proloog maken we kennis met twee personages, maar ook hoe deze twee dan samenkomen. De metgezel zal uiteindelijk ook echt van hulp zijn, aangezien hij als kat veel wendbaarder is en bepaalde gebieden kan verkennen die voor Noa niet toegankelijk zijn.

Helaas gaf de proloog daar een klein voorproefje van en is het nog te vroeg om te oordelen, maar vragen we ons af wie nou niet het Amsterdam van 1666 tot in de kleinste hoekjes te willen verkennen?

Overigens is het ook zo dat je in de proloog niet aan de slag zijn geweest met het actiegedeelte van de game. De proloog, die gewoon onderdeel gaat zijn van de uiteindelijke game, geeft net genoeg antwoorden om je enthousiast te maken voor wat er nog te komen staat. Gelukkig hoeven we daar niet lang op te wachten, want 1666 Amsterdam staat gepland om later dit jaar in Early Access (helaas wel alleen op PC) uit te komen. Wij hebben de game in ieder geval op ons wensenlijstje gezet!