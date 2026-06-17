Mogelijk een grote ontslagronde bij Bungie deze zomer

Het is niet alleen bij Microsoft kommer en kwel wat betreft het reduceren van de kosten. Ook Sony gaat mogelijk flink korten op het personeelsbestand en daarbij lijkt Bungie de grote slachtoffer te worden.

Sinds de studio het boek van Destiny 2 heeft gesloten en Marathon helaas niet de grote hit werd waar op gehoopt werd, ziet het er niet bepaald rooskleurig uit voor de ontwikkelaar. Er zou namelijk een grote ontslagronde komen, waarbij zo’n 400 medewerkers op zoek kunnen naar een andere baan. Dat is maar liefst 50 procent van het totaal aantal medewerkers van het bedrijf!

Petitie Destiny 3 laat geen indruk achter bij Sony

Dat claimt de Franse journalist Sylvain op X, waar hij meldt dat Bungie ‘deze zomer rekening moet houden met massale ontslagen’. Hij legde verder uit dat, op basis van wat hij hoort, minstens 50% van het personeel van Bungie getroffen zou kunnen worden.

Wat Destiny 2 betreft, is het een complete chaos geweest. Ondanks protesten van fans kreeg Destiny 2 zijn allerlaatste update en is er geen teken van Destiny 3 in zicht. Petities werden weliswaar getekend en fans legden de Destiny-servers plat op de dag van de update, maar het lijkt niet genoeg te zijn geweest voor Sony om Bungie groen licht te geven.

En dan is er nog Marathon, dat door critici positief werd beoordeeld. Daarnaast hebben spelers die het hebben geprobeerd er over het algemeen van genoten, maar dat is niet genoeg geweest om te voorkomen dat het een teleurstellende release is geworden. Op het moment van schrijven schommelt het aantal gelijktijdige spelers tussen de 6.000 en 12.000.

De combinatie voor ontslagen

Als je die twee situaties bij elkaar optelt, is er, tenzij er een andere game in ontwikkeling is, simpelweg geen behoefte aan zo’n 800 medewerkers die werken aan een slecht presterende Marathon en een inmiddels ter ziele gegane Destiny 2. Zoals al langer het gerucht gaat, lijken ontslagen onvermijdelijk.

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat Bungie en Sony de officiële aankondiging doen, en het is slechts één van de vele studio’s die het zwaar te verduren krijgen deze zomer. Xbox zou naar verluidt ook een grote ontslagronde plannen in juli, terwijl Ubisoft al honderden medewerkers heeft ontslagen.

Een vreselijke situatie, maar Destiny 2 is in ieder geval nog speelbaar. Het schijnt ook dat dit het moment is om de game te spelen, aangezien het nu echt de definitieve versie is.