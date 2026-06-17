Personeel Housemarque verdrievoudigd in de laatste jaren

Hoewel de laatste tijd de studio’s met bosjes vallen, zijn er juist ook studio’s die nog groei kennen. Zo heeft Saros-ontwikkelaar Housemargue drie keer zo veel personeel als een paar jaar geleden.

Housemarque, de ontwikkelaar van Saros en Returnal, heeft de afgelopen jaren een fantastische tijd gehad sinds de overname door Sony en PlayStation. Het bedrijf is de laatste tijd behoorlijk gegroeid en het team beschouwt zichzelf als een toonaangevende first-party studio.

De opkomst van Housemarque is een perfect voorbeeld van hoe een onafhankelijke studio succes kan boeken in een niche, hoe dat talent wordt erkend en hoe het vervolgens aan een breed publiek kan worden gepresenteerd.

Housemarque werd voornamelijk bekend met Resogun, dat als game gelijktijdig met de PlayStation 4 lanceerde en tegelijkertijd ook een van de PlayStation Plus-games van de maand werd. Ook bracht het nog Nex Machina en Matterfall in 2017 uit. Daarna zette het team nog een tandje bij met de lancering van Returnal, de behoorlijk uitdagende roguelike. Daarna volgde Saros, dat iets minder pittig was dan de vorige game, maar desondanks ook een heel goed cijfer scoorde.

Studio groeide van 40 naar 120 medewerkers

In een interview met The Game Business Show wordt besproken hoe Housemarque groeide van “40 tot 50 mensen rond de release van Nex Machina in 2017”, terwijl het team nu “bijna 120 mensen telt, die zich allemaal op één game richten”.

Studiohoofd en mede-oprichter Ilari Kuittinen zei:

“Het is heel anders om op deze schaal aan één game tegelijk te werken met zo weinig mensen. Dat is een grote verandering geweest voor de studio: leren hoe we deze grotere ervaringen moeten creëren en hoe we dat moeten organiseren.

We zijn nu echt een first-party PlayStation-ontwikkelaar, nu we de game hebben uitgebracht. We zitten hier [in Californië] en collega’s van de beste ontwikkelaars ter wereld feliciteren ons en prijzen de game. Het is best wel geweldig, als je bedenkt waar we nu staan, na [Super Stardust uit 1997], een kleine gamestudio met 10 of 12 mensen.”

Over de toekomst van het bedrijf was Kuittinen nog een beetje sceptisch, want daarover zei hij:

“Er zijn interessante mogelijkheden die we willen onderzoeken, die wellicht niet zo grootschalig zijn als Saros. Er zijn zoveel dingen die we willen verkennen, en we zullen zien of het mogelijk is of niet.”

Het is overigens niet heel gek dat het bedrijf nog niet helemaal weet wat de volgende stap wordt, aangezien Saros pas een paar maanden uit is. Wat hopen jullie nog van deze ontwikkelaar te zien?!