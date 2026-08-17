Fortnite lijkt zich op te maken voor een seizoen vol videogameklassiekers

Fortnite lijkt voor het volgende seizoen een flinke stap verder te gaan met zijn samenwerkingen. Volgens recente informatie staat er een seizoen met een duidelijk videogamethema op de planning, waarbij spelers een groot aantal bekende personages en franchises kunnen verwachten.



Onder de aangekondigde samenwerkingen bevinden zich enkele grote namen uit de gamewereld. Zo zouden Sonic, Tails en Dr. Eggman hun opwachting maken. Ook Joker uit Persona 5, Scorpion en Raiden uit Mortal Kombat en personages uit Mega Man zouden onderdeel worden van het nieuwe seizoen.

Daarnaast zouden verschillende klassieke games een plek krijgen binnen Fortnite. Zo worden Tetris, Pac-Man, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon en Jazz Jackrabbit genoemd. Daarmee lijkt Epic Games zowel moderne gamefranchises als bekende namen uit de geschiedenis van videogames in de spotlight te willen zetten. De lijst zou bovendien nog niet compleet zijn.

Het volgende seizoen belooft een opvallende verzameling van videogamepersonages te worden. Fortnite heeft de afgelopen jaren al vaker grote crossovers georganiseerd, maar een seizoen dat volledig in het teken staat van videogames zou een van de meest uitgebreide samenwerkingen tot nu toe kunnen worden.

Fortnite Chapter 7 Season 4: Override is vanaf 20 augustus beschikbaar. Je kunt de trailer alvast hier bekijken.