Omzet game-industrie in 2025 over de 200 miljard dollar

De game-industrie lijkt de afgelopen jaren in te zakken als je al die reorganisaties ziet. Echter was de omzet ervan in 2025 voor het eerst meer dan 200 miljard dollar!

De totale omzet vanuit de industrie over 2025 was zelfs 201 miljard dollar en deze stijging blijft doorzetten. In 2028 wordt zelfs al verwacht dat de omzet naar de 234 miljard dollar zal stijgen.

Om even een vergelijking te maken: de filmindustrie kende over dat zelfde jaar een omzet van 33,5 miljard. Even kort door de bocht: de game-industrie haalde dus zes keer(!) zoveel op. Echter is het ook zo dat de filmindustrie betere jaren heeft gekend met als hoogtepunt 2019 toen er 42,5 miljard dollar werd opgebracht.

Dat de game-industrie een nieuw record zet qua omzet komt eigenlijk in een tijd waarin we veel lezen over reorganisaties binnen bedrijven en er massa ontslagen vallen. Zo gaat Microsoft voor het vierde jaar op rij in de kosten snijden, deed Ubisoft dit een paar weken geleden ook al en staat er ook voor Bungie een ontslagronde aan te komen.

PC, console en mobile laten groene cijfers zien

In een bericht van Newzoo staat omschreven dat de totale omzet van de game-industrie in 2025 op 201,6 miljard dollar is geëindigd, wat een stijging is van 9,1 procent ten opzichte van 2024. Het is dus ook de eerste keer dat de industrie de grens van 200 miljard dollar is gegaan en dat alle groepen een groei lieten zien.

Zo is vooral de omzet in PC-gaming gestegen, namelijk met 12 procent naar 42,3 miljard dollar. De consolemarkt blijft net iets groter met een omzet van 44,7 miljard, wat een stijging is van 2,8 procent. Echter blijft mobile gaming ver weg de grootste markt met een omzet van 113,3 miljard en zag dat een stijging van 10,7 procent.

Er werd ook bekendgemaakt dat de uitgaven aan games zijn gestegen en dat de inkomsten uit microtransacties in 2025 zijn toegenomen, net als de inkomsten uit game-abonnementen.

Er gaat meer geld om in de game-industrie dan ooit tevoren, maar de operationele kosten zijn ook gestegen. Er wordt regelmatig gemeld dat de ontwikkeling van één AAA-game, inclusief productie- en marketingkosten, meer dan 300 miljoen dollar kan kosten.

Maar de samengestelde jaarlijkse groeivoet (CAGR) van de gamingmarkt is niet te ontkennen: die ligt tussen 2025 en 2028 op 5,1%. De schattingen suggereren dat gaming alleen maar lucratiever zal worden en sommige bedrijven voorspellen waanzinnige cijfers in de komende jaren.

Take-Two Interactive schat bijvoorbeeld een jaarlijkse omzet van maar liefst $8 miljard tot 2026, dankzij de aanstaande lancering van Grand Theft Auto 6. Gezien de aantrekkingskracht van die ene game is dat waarschijnlijk een voorzichtige schatting.

Wat vinden jullie van de ontwikkelingen in de industrie? Denken jullie dat het een te luxe hobby wordt of kunnen jullie wel leven met de stijgende prijzen?