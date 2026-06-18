Email van Sony lijkt te hinten op release God of War: Laufey

Sony heeft een email gestuurd met informatie over God of War: Laufey, maar lijkt ook een hint te geven dat we niet heel lang op de release van de game hoeven te wachten.

De God of War spin-off werd als grote afsluiter getoond tijdens de afgelopen State of Play. Gezien er maar liefst de eerste 20 minuten werden getoond, hebben fans (waaronder ook wij) het idee dat de game al behoorlijk ver is qua ontwikkeling.

Vooral als je bedenkt dat de God of War trilogie eerder werd aangekondigd, maar daar alleen een logo van werd getoond en we kregen we de bekende zin van Kratos (“Zeus, your son has returned”) te horen. Bovendien bevestigde stemacteur TC Carson dat de game zich nog vroeg in de ontwikkelingsfase bevindt.

God of War Laufey komt begin 2027?

Echter lijkt dat dus bij Laufey niet het geval te zijn en volgens insider Nate the Hate wordt de game dan ook in de eerste helft van 2027 verwacht.

Last I heard the target was first half 2027. Could change but that was a hope at one point. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) June 13, 2026

Echter lijkt dit min of meer door een mail van Sony te worden bevestigd. Daarin geeft het bedrijf informatie over de game en de beschrijving daarvan luidt als volgt:

‘De dood zou het einde moeten zijn, maar voor Laufey (Faye), krijger en vrouw van Kratos, begint er juist een nieuw avontuur. Ga met haar mee naar het Everywhen, een land vol gevaarlijke magie, terwijl ze zich een weg baant door het hiernamaals van de goden om degenen van wie ze houdt te redden in God of War Laufey™ – binnenkort verkrijgbaar voor PlayStation®5-consoles.‘

We weten inmiddels wel dat “binnenkort” een breed begrip is en wij denken zelf niet dat de game nog dit jaar verschijnt, gezien de drukke september en oktober maanden en de release van GTA 6 in november. Laten we overigens ook hopen dat de game niet in februari 2027 verschijnt, want ook die maand begint weer ouderwets druk te worden!