Grand Theft Auto VI krijgt pre-orders vanaf 25 juni, nieuwe cover art onthuld

Rockstar Games heeft aangekondigd dat spelers binnenkort hun exemplaar van Grand Theft Auto VI kunnen reserveren. De pre-orders gaan officieel van start op 25 juni 2026 en zullen beschikbaar zijn via digitale winkels en geselecteerde retailers.



Wie op de hoogte wil blijven van de beschikbaarheid van pre-orders, kan de game nu alvast toevoegen aan zijn verlanglijst op de PlayStation Store en Microsoft Store. Spelers ontvangen vervolgens een melding zodra de reserveringen live gaan.

Naast de aankondiging van de pre-orders heeft Rockstar ook de officiële cover art van Grand Theft Auto VI onthuld. De nieuwe artwork geeft fans alvast een eerste indruk van de presentatie van de langverwachte titel en is daarnaast beschikbaar als download via de officiële website van de game.

Grand Theft Auto VI behoort zonder twijfel tot de meest geanticipeerde games van de afgelopen jaren. Na verschillende trailers en een groeiende stroom aan informatie kijken fans reikhalzend uit naar de release.

De lancering van Grand Theft Auto VI staat gepland voor 19 november 2026. Met het openen van de pre-orders lijkt de volgende grote stap richting de release nu definitief gezet.