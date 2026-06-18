Final Fantasy XIV werkt samen met Shibuya voor unieke in-game beloningen

Spelers van Final Fantasy XIV kunnen vanaf nu exclusieve in-game items ontvangen dankzij een bijzondere samenwerking tussen Square Enix en het Japanse stadsdeel Shibuya. De beloningen maken deel uit van een lokaal belastingprogramma waarbij deelnemers een bijdrage kunnen leveren aan de regio en daarvoor speciale cadeaus ontvangen.



Square Enix heeft aangekondigd dat verschillende Final Fantasy XIV-items beschikbaar zijn gesteld als onderdeel van het initiatief. Onder de beloningen bevinden zich onder andere een set Fantasia-drankjes, waarmee spelers het uiterlijk van hun personage kunnen aanpassen, diverse kostuumsets en een opvallende nieuwe mount.

Grote Shiba Inu als mount

De meest opvallende beloning is zonder twijfel een mount in de vorm van een grote Shiba Inu. De keuze voor dit hondenras is geen toeval: het is een knipoog naar de wereldberoemde hond Hachiko, die nauw verbonden is met Shibuya en jaarlijks miljoenen bezoekers trekt.

Verbonden met Shibuya

Square Enix heeft zijn hoofdkantoor in Shibuya en ziet de samenwerking als een manier om de band met de wijk verder te versterken. Volgens het bedrijf wil het ook in de toekomst blijven deelnemen aan initiatieven die aansluiten bij de identiteit en cultuur van het stadsdeel.

Hoewel de actie voornamelijk gericht is op inwoners en deelnemers aan het Japanse belastingprogramma, laat de samenwerking zien hoe Final Fantasy XIV steeds vaker wordt ingezet voor projecten buiten de grenzen van de game zelf.

Voor fans van de MMORPG is de Shiba Inu-mount in ieder geval een opvallende toevoeging aan de steeds groeiende verzameling mounts die beschikbaar zijn in Final Fantasy XIV.