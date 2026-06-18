“Situatie bij Xbox wordt een bloedbad”

Dat Xbox flink in de kosten moet snijden, had CEO Asha Sharma al laten weten. Echter claimt Bloomberg journalist Jason Shreier dat de reorganisatie een bloedbad gaat worden.

Het worden nog spannende weken bij iedereen die bij Xbox in dienst is, want er wordt nu dagelijks wel iets genoemd over de reorganisatie binnen het bedrijf. De namen van studio’s als Compulsion Games, Double Fine, Rare en zelfs Ninja Theory worden genoemd en het lijkt erop dat dit nog niet genoeg is.

Volgens Xbox chef Asha Sharma zijn de huidige winstmarges binnen de divisie gewoonweg te laag en moet Microsoft ingrijpen. Het bedrijf zou zelfs overwegen om van Xbox een zelfstandig bedrijf te maken.

Xbox heeft al jarenlang problemen

Nu claimt Jason Schreier in een video op YouTube dat Xbox al jaren onder druk staat. Medewerkers die weten wat er gaat gebeuren hebben aan de journalist laten weten zelfs het woord bloedbad te hebben gehoord. De problemen bij Xbox zouden overigens niet nieuw zijn, maar komen doordat Xbox al jarenlang hun strategieën aanpast, de nasleep van de Xbox One-periode en het feit dat de Xbox Series S/ X nog minder presteren.

Daarnaast speelt Xbox Game Pass zowel een positieve als negatieve rol, aangezien de service wel voor groei staat, maar dat ook ervoor zorgt dat er minder games worden verkocht. Ook wordt de overname van Activision Blizzard genoemd, dat destijds nog een “strategische zet” genoemd door Xbox, maar voor een behoorlijke financiële druk binnen de hele divisie zorgen.

Ook zou het niet meewerken dat Microsoft veel meer in AI heeft geïnvesteerd en de game-industrie pas weer aan het groeien is sinds de corona pandemie. Daarnaast geeft hij in de video ook te kennen dat een deel van de studio’s die Microsoft heeft overgenomen voor Xbox nu moeten vrezen voor sluiting. Zo zouden projecten van die studio’s goedgekeurd zijn met het idee dat Game Pass al een aardige groei zou hebben gemaakt. Echter zou er nu dus geen (financiële) ruimte zijn binnen de nieuwe strategie. Deze onzekerheid zou nu juist voor problemen in de ontwikkeling van nieuwe games zorgen.

Het is overigens niet de eerste keer dat Microsoft flinke stappen zet in het op orde krijgen van de financiën. Zo werd er vorig jaar ook een aantal studio’s door het bedrijf gesloten en games als Perfect Dark en Everwild geannuleerd. We zijn benieuwd hoe lang Microsoft nog de kaken op elkaar gaat houden, want het nieuws wordt er met de dag heftiger op.