Review: Xenoblade Chronicles 2 Nintendo Switch 2 Edition – Een tijdloos avontuur in een nieuw jasje

Xenoblade Chronicles 2 keert terug op Nintendo Switch 2 met verbeterde beelden, soepelere prestaties en nieuwe content. De vraag is vooral of deze nieuwe versie genoeg toevoegt voor zowel terugkerende spelers als nieuwkomers.



Een avontuur boven de wolken

Het verhaal speelt zich af in Alrest, een wereld die wordt omringd door een eindeloze wolkenzee. De mensheid leeft hier op de rug van gigantische wezens die bekendstaan als Titans. Speler neemt de rol aan van Rex, een jonge salvager die zijn leven ziet veranderen wanneer hij Pyra ontmoet, een mysterieuze en bijzonder krachtige Aegis.

Rex belooft Pyra naar Elysium te brengen, een legendarisch paradijs dat zich aan de top van de World Tree bevindt. Wat begint als een eenvoudige reis groeit al snel uit tot een veel groter avontuur, waarbij Rex en zijn party het opnemen tegen verschillende vijanden die de kracht van de Aegis voor hun eigen doeleinden willen gebruiken.

Het verhaal vormt daarmee opnieuw een van de sterkste onderdelen van Xenoblade Chronicles 2. De kleurrijke wereld, grote cast en uitgebreide lore zorgen ervoor dat er voortdurend nieuwe redenen zijn om verder te spelen.

Een diepgaand gevechtssysteem

Op het eerste gezicht lijkt de gameplay sterk op die van Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, maar Xenoblade Chronicles 2 heeft een duidelijk eigen identiteit. Het gevechtssysteem draait onder andere om het effectief inzetten en combineren van verschillende Blades en hun elementaire krachten.

Dit zorgt voor aanzienlijk meer management tijdens gevechten. Je moet goed nadenken over welke Blades je gebruikt en hoe je hun vaardigheden combineert. Ook voelt de game op sommige momenten wat uitdagender aan dan Definitive Edition. Zo kan bewegen tijdens gevechten bijvoorbeeld invloed hebben op je aanvallen.

Ook buiten gevechten spelen de Blades een belangrijke rol. Tijdens het verkennen van de enorme Titans kom je verschillende obstakels tegen waarvoor specifieke Field Skills nodig zijn. Daarnaast verzamel je grondstoffen, ontdek je nieuwe gebieden en ontgrendel je locaties waar je later snel naartoe kunt reizen.

Nieuwe content voor Switch 2

De Nintendo Switch 2 Edition blijft niet alleen bij technische verbeteringen. Er is ook nieuwe content toegevoegd, waaronder nieuwe outfits voor Pyra en Mythra en een nieuwe Blade genaamd MOMO.

De grootste toevoeging is Merc Assault. In deze nieuwe modus stel je een team van Blades samen en neem je vervolgens rechtstreeks deel aan gevechten in een nieuwe actiegerichte minigame. Het is een leuke extra die een nieuwe manier biedt om met je verzamelde Blades aan de slag te gaan.

Een prachtige upgrade

Visueel profiteert Xenoblade Chronicles 2 duidelijk van de kracht van de Nintendo Switch 2. De kleurrijke artstyle komt uitstekend tot zijn recht en de wereld ziet er scherper en indrukwekkender uit dan voorheen.

Ook de prestaties zijn sterk. Tijdens mijn speelsessies merkte ik geen noemenswaardige framedrops of andere prestatieproblemen. Vooral in handheldmodus komt de game goed tot zijn recht. Net als bij Xenoblade Chronicles: Definitive Edition is dit voor mij de favoriete manier om de game te spelen, omdat het avontuur zich uitstekend leent voor onderweg of een ontspannen speelsessie in bed.

De combinatie van de verbeterde graphics en stabiele prestaties maakt dit zonder twijfel een van de beste manieren om Xenoblade Chronicles 2 te ervaren.

Een belangrijke kanttekening

Er is één opvallende afwezige in deze editie: Torna – The Golden Country is niet inbegrepen. De uitbreiding moet afzonderlijk worden aangeschaft, digitaal of fysiek, of via de Xenoblade Chronicles 2 Expansion Pass. Dat is jammer, aangezien de Switch 2 Edition hierdoor niet helemaal als een compleet pakket aanvoelt.

Torna krijgt overigens wel een gratis Switch 2-upgrade. Spelers die de uitbreiding al bezitten, kunnen dus alsnog profiteren van de technische verbeteringen.

Conclusie

Xenoblade Chronicles 2 Nintendo Switch 2 Edition is een uitstekende manier om een van de meest geliefde RPG’s van de Nintendo Switch opnieuw te beleven. De combinatie van verbeterde graphics, soepele prestaties en nieuwe content maakt het avontuur op Switch 2 nog aantrekkelijker.

Vooral de uitgebreide wereld, het diepgaande gevechtssysteem en de nieuwe Merc Assault-modus zorgen ervoor dat er genoeg te beleven valt. Het ontbreken van Torna – The Golden Country is jammer, maar doet uiteindelijk weinig af aan de kwaliteit van het totaalpakket.

Voor zowel nieuwe spelers als fans die Alrest opnieuw willen bezoeken, is dit een uitstekende versie van de game.