007 First Light mikt op stabiele 30 fps op Switch 2

De Switch 2-versie van 007 First Light verschijnt pas in maart 2027, maar volgens IO Interactive verloopt de ontwikkeling van de port voorspoedig. In een interview met InvenGlobal vertelt Technical Producer Cristina Vega dat de extra tijd vooral wordt gebruikt om de game zo goed mogelijk te laten draaien op Nintendo’s nieuwe hardware.



De Switch 2-versie van 007 First Light werd onlangs voor de derde keer uitgesteld. Waar de game aanvankelijk eerder moest verschijnen, staat de release nu gepland voor maart 2027. Volgens Vega heeft het uitstel niet te maken met onverwachte technische problemen. IO Interactive wil simpelweg meer tijd nemen om de port verder te optimaliseren.

“De portingwerkzaamheden voor Switch 2 verlopen erg goed”, aldus Vega. Volgens de producer is er de afgelopen maanden bovendien veel vooruitgang geboekt. Het team vergeleek tijdens de ontwikkeling beelden van maart met de huidige versie en zag naar eigen zeggen duidelijke verbeteringen.

30 fps is het doel

Spelers die hopen op meerdere grafische modi of een 60fps-optie hoeven daar voorlopig niet op te rekenen. IO Interactive richt zich voor de Switch 2-versie op een stabiele 30 frames per seconde.

Het team heeft naar eigen zeggen wel geëxperimenteerd met verschillende framerates en resoluties. Zo werd onder meer gekeken naar de mogelijkheid om bepaalde onderdelen van de game, zoals tussenfilmpjes, op een andere framerate te laten draaien. Uiteindelijk bleek dit niet de gewenste resultaten op te leveren.

Ook in handheldmodus wordt gemikt op 30 fps. Daarmee wil IO Interactive ervoor zorgen dat spelers zonder grote verschillen tussen handheld- en dockedmodus kunnen wisselen.

Geen grote concessies aan de game

Een van de uitdagingen bij een Switch 2-port is het verschil in hardware met de pc- en andere consoleversies. Toch wil IO Interactive voorkomen dat spelers grote verschillen tegenkomen.

Volgens Vega betekent dit niet dat de studio simpelweg het aantal NPC’s verlaagt of grote delen van de wereld minder gedetailleerd maakt. In plaats daarvan wordt gekeken naar technische oplossingen om zoveel mogelijk uit de hardware te halen.

Een voorbeeld daarvan is het gebruik van een nieuwe renderingtechniek genaamd Meshlets. Deze techniek moet efficiënter omgaan met de beschikbare hardware en is volgens Vega één van de redenen waarom de ontwikkeling van de Switch 2-versie meer tijd in beslag neemt.

Daarnaast wordt er gekeken naar onderdelen die voor spelers minder zichtbaar zijn. Objecten die zich ver van de speler bevinden kunnen bijvoorbeeld iets minder detail bevatten dan op pc. Volgens Vega zijn dergelijke concessies nodig vanwege de beperkingen op het gebied van onder andere geheugen, maar worden ze bewust toegepast op plekken waar ze de ervaring zo min mogelijk beïnvloeden.

Ook het ontbreken van ray tracing op Switch 2 biedt de ontwikkelaars mogelijkheden. Omdat de hardware die berekeningen niet hoeft uit te voeren, kan die capaciteit op andere manieren worden benut.

Geen muisondersteuning

De Switch 2 beschikt daarnaast over ondersteuning voor muisbesturing, maar 007 First Light gaat daar geen gebruik van maken. IO Interactive heeft volgens Vega momenteel geen toepassing gevonden die daadwerkelijk iets toevoegt aan de gameplay.

De studio wil zich vooral richten op het behouden van dezelfde gameplay-ervaring als op de andere platforms. Elementen die direct invloed hebben op de gameplay worden daarom niet aangepast om prestaties te verbeteren. Zo hoeven spelers volgens Vega niet bang te zijn dat er minder vijanden of NPC’s aanwezig zijn in de Switch 2-versie.

De extra ontwikkelingstijd wordt daarmee vooral gebruikt om technische optimalisaties door te voeren, in plaats van grote onderdelen van de game te schrappen.

Release in maart 2027

Hoewel de Switch 2-versie inmiddels voor de derde keer is uitgesteld, klinkt IO Interactive volgens Vega positief over de huidige staat van de port. Tijdens Gamescom 2026 was al een speelbare versie van 007 First Light te zien, die volgens de producer positief werd ontvangen.

De studio heeft daardoor nog enkele maanden om de prestaties verder te verbeteren en de laatste optimalisaties door te voeren. 007 First Light verschijnt in maart 2027 voor Switch 2.

Voor Nintendo-spelers betekent dat in ieder geval dat ze niet hoeven te rekenen op een afgeslankte versie met minder vijanden of grote veranderingen aan de gameplay. IO Interactive probeert de game juist zo dicht mogelijk bij de andere versies te houden, met een stabiele 30 fps als belangrijkste technische doel.