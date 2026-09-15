007 First Light verschijnt in maart 2027 voor de Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2-eigenaren die uitkijken naar 007 First Light zullen nog even geduld moeten hebben. De game is namelijk door IO Interactive uitgesteld naar maart 2027.

De Switch 2-versie van 007 First Light stond eigenlijk gepland voor september, maar is dus door IO Interactive uitgesteld. Nintendo-fans zullen daarom ongeveer 10 maanden na de initiële release moeten wachten voordat ze de game op hun platform kunnen spelen.

Het nieuws werd rechtstreeks bevestigd door IO Interactive, die een update deelde over de Switch 2-versie van 007 First Light. De studio gaf de volgende verklaring aan de community:

“We weten dat velen van jullie ernaar uitkijken om Bonds hervertelde oorsprongsverhaal op de Nintendo Switch 2 te beleven, en we waarderen jullie enthousiasme enorm. Om ervoor te zorgen dat we de kwaliteit leveren die spelers verwachten, hebben we besloten de release uit te stellen tot maart 2027. De exacte datum wordt later bekendgemaakt. Deze extra tijd gebruiken we om de prestaties van de game op de Nintendo Switch 2 te optimaliseren.”

Ondanks het nieuws is de reactie van fans over het algemeen vrij positief, hoewel velen hopen dat IO Interactive ervoor kiest om 007 First Light op een fysieke Switch 2-cartridge uit te brengen in plaats van via een Game-Key card.

Er is echter nog niets bevestigd over een fysieke release, dus fans doen er wellicht goed aan hun verwachtingen te temperen totdat IO Interactive meer informatie geeft.