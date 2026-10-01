Extended Operations DLC 007 First Light getoond

IO Interactive heeft de eerste beelden van de gratis Extended Operations DLC voor 007 First Light getoond en wat details onthuld.

Spelers waren al op de hoogte gebracht van een gratis DLC voor 007 First Light, maar er werden toen nog geen details bekendgemaakt. Velen vroegen zich af of het nieuwe content zou bevatten of slechts beperkte cosmetische items. Nu weten we echter dat er een heleboel nieuwe content is, waaronder de terugkeer van de Aston Martin Valhalla, een fotomodus, New Game+ en meer.

Extended Operations DLC krijgt challenges, New Game+, de Aston Martin Valhalla en meer

Een van de eerste toevoegingen die werden onthuld voor de 007 First Light Extended Operations DLC was het Valhalla Protocol, waarin spelers achter het stuur kruipen van de iconische Aston Martin. Valhalla Protocol is een nieuwe activiteit waarbij spelers een race tegen de klok rijden op de wegen van Slowakije, waarbij ze met behulp van gemonteerde raketten en geschutskoepels andere voertuigen en obstakels uitschakelen. Spelers kunnen wereldwijd strijden op vier verschillende versies van het circuit.

Een gloednieuwe fotomodus met aanpassingsmogelijkheden om je creativiteit nog vrijer te uiten is onderweg. De game bevat ook Jack, een nieuw huisdier en de mascotte van MI6. Meer content volgt met een nieuwe operatie genaamd Jungle Heist. In deze missie moeten spelers de code van een geheime kluis bemachtigen, de inhoud stelen en vervolgens via het dak van de villa ontsnappen.

Met de 007 First Light Extended Operations DLC worden ook twee nieuwe wapens toegevoegd: het Squire Marksman Rifle en het Storm 12 Gauge Shotgun. Spelers krijgen bovendien twee nieuwe outfits: Leisure Beam en First Class, plus Observant Spy. Er wordt een New Game+ modus toegevoegd, waarmee spelers de nieuwe outfits vanaf het begin kunnen dragen. Deze modus introduceert ook de nieuwe moeilijkheidsgraad ’00’, die zelfs voor de ervaren 00-agent pittig kan zijn. Overigens hoef je niet te wachten op de DLC, want hij is nu verkrijgbaar!