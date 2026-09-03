Vier miljoen exemplaren van 007 First Light verkocht; year one content onthuld

IO Interactive heeft onthuld dat er in drie maanden tijd vier miljoen exemplaren van 007 First Light zijn verkocht. Ook heeft de ontwikkelaar de content onthuld die er in de komende negen maanden zal komen.

De game werd al in een mum van tijd de snelst verkopende game van IO Interactive en heeft nu weer een nieuw mijlpaal bereikt.

IO Interactive zet zich in om 007 First Light gedurende het eerste jaar uit te breiden met een uitgebreide contentroadmap. Deze roadmap omvat regelmatige updates voor de tactische simulatie met nieuwe uitdagingen op een aantal iconische locaties, waaronder Kensington’s Workshop, de berghellingen van Slowakije, de zwarte markt van Mauritanië en het luxe resort The Pearl in Vietnam.

Spelers ontdekken nieuwe informatie over Webb Industries en onderzoeken een onbekende technologie die een van Bonds dodelijkste tegenstanders zou kunnen worden. Na de gebeurtenissen in Mauritanië vereist een onverwachte alliantie tussen MI6 en piratenkoning Bawma Bonds persoonlijke betrokkenheid bij een gevoelige missie.

Gedurende het eerste jaar kunnen spelers regelmatige TacSim-updates verwachten met gadget-upgrades, nieuwe wapens, leaderboard-uitdagingen, cosmetische items en extra gameplay-scenario’s. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden van New Game+ om de herspeelbaarheid van de campagne te vergroten.

007 First Light is nu verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X en zal later dit jaar ook nog voor de Nintendo Switch 2 verschijnen.