Ontiwkkeling The Witcher remake gepauzeerd om op The Witcher 4 te kunnen focussen

CD Projekt Red heeft de beslissing genomen om de ontwikkeling van The Witcher remake te pauzeren om op andere projecten te kunnen focussen.

De Poolse ontwikkelaar heeft namelijk ook nog de Songs of the Past DLC voor The Witcher 3 in ontwikkeling, net als een remaster van die game en The Witcher 4 dat in 2028 zal verschijnen. Fool’s Theory dat CD Projekt helpt met zowel de remaster van The Witcher 3, als de uitbreiding als The Witcher 4 is ook verantwoordelijk voor de remake van het eerste deel.

In een interview met Gamespot onthult de ontwikkelaar waarom de remake van het eerste deel nu wordt uitgesteld. Dit heeft namelijk te maken met het feit dat die remake is gebouwd op de fundering van The Witcher 4.

Het ontwikkelingsteam dat aan de remake werkt, zal daarom moeten wachten tot The Witcher 4 verder in de ontwikkeling is, zodat de remake gebruik kan maken van alle assets en tools die voor de volgende titel worden ontwikkeld.

“Het team van The Fool’s Theory richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van The Witcher 3: Songs of the Past, met een relatief klein deel van het team dat de ontwikkeling van The Witcher 4 ondersteunt”, aldus een woordvoerder van CDPR. “Zoals eerder aangekondigd, is de ontwikkeling van The Witcher Remake tijdelijk geïntegreerd met die van The Witcher 4 vanwege productieafhankelijkheden. Omdat The Witcher Remake voortbouwt op de basis die is gelegd door The Witcher 4, moeten we beschikken over de benodigde assets, tools en pipelines voor een efficiënte ontwikkeling.”

We hoeven ons dus niet bang te maken met het idee dat The Witcher remake niet meer zal komen. Fool’s Theory lijkt zich specifiek te richten op The Witcher 4 om vertrouwd te raken met de nieuwe tools en processen voordat ze verdergaan met de ontwikkeling van de remake. De remake van The Witcher werd aangekondigd in 2022 en het team heeft openlijk aangegeven dat het een openwereldspel zal worden dat delen van het origineel die ze als verouderd of slecht beschouwen, zal verwijderen of opnieuw zal opbouwen.