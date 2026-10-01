Gears of War: E-Day scoort hoge cijfers op Metacritic

De embargo voor de reviews van Gears of War E-Day is opgeheven en het ziet er rooskleurig uit voor de “eerste” console-exclusive van Xbox sinds een paar jaar.

Gears of War: E-Day, de prequel van de razend populaire franchise, verschijnt op 6 oktober 2026. Voorafgaand aan de release zijn spelers al op de hoogte gebracht van de Versus Ranked-modus, de content van seizoen 1, details over de Mythic Achievements en nog veel meer. Nu de recensies er zijn, kunnen spelers lezen wat ze van de game kunnen verwachten.

Zoals opgemerkt door Forbes, zijn er recensies voor Gears of War: E-Day op Metacritic verschenen, en de eerste reacties zijn behoorlijk positief. Op het moment van schrijven heeft de game een score van 87 op basis van 20 recensies. Spelers moeten er echter rekening mee houden dat deze score kan veranderen naarmate er meer recensies binnenkomen. Over het algemeen heeft de game een sterke start gemaakt en ontvangt hij overwegend positieve recensies.

Vergeleken met de voorgaande delen in de serie, bevindt Gears of War: E-Day zich in het midden. De eerste drie delen van de franchise bezetten de top met scores van respectievelijk 94, 93 en 91. Gears of War: E-Day volgt met een score van 87 en staat daarmee op de vierde plaats. Op de vijfde en zesde plaats staan ​​Gears of War 4 en Gears 5, beide met een Metacritic-score van 84.

Hebben jullie de game al gepre-orderd of zijn jullie nu overtuigd om de game in huis te halen?