Naughty Dog mogelijk bezig met Uncharted 5

Nathan Drake keert mogelijk terug van zijn pensioen om samen met zijn dochter te schitteren in Uncharted 5.

Dat claimt MP1st (via VGC)van hun bronnen te hebben vernomen. De site claimt dat Uncharted 5 het volgende project van Naughty Dog wordt na Intergalactic: The Heretic Prophet.

De game zou worden gemaakt onder leiding van Shaun Escayg, die eerder al Uncharted: The Lost Legacy regisseerde en daarna Naughty Dog tijdelijk verliet om bij Crystal Dynamics aan de Marvel Avengers game te werken.

Omdat Uncharted 4 eindigt met Nathan Drake en Elena Fishers tienerdochter Cassie die relikwieën uit hun vroegere avonturen ontdekt, en Drake besluit haar erover te vertellen, is het mogelijk dat Cassie de protagonist zal zijn in de volgende Uncharted-game.

Volgens MP1st zal Nathan Drake echter in een of andere vorm in de nieuwe Uncharted-titel voorkomen, hoewel het nog niet bevestigd is of hij de protagonist is of een bijpersonage.

De PlayStation-studio heeft sinds A Thief’s End in 2016 geen nieuwe Uncharted-game meer uitgebracht, die het jaar daarop werd gevolgd door de spin-off The Lost Legacy. Sindsdien heeft de franchise stilgelegen, afgezien van de release van Uncharted: Legacy of Thieves Collection voor PS5 en pc in 2021 en 2022.

Naughty Dog heeft Uncharted blijkbaar toch niet achter zich gelaten

In 2023 leek Neil Druckmann de hoop van de Uncharted-fans uit te doven door te stellen dat de studio de serie achter zich had gelaten, maar dat eventueel een andere studio de serie zou kunnen oppakken. Er gingen destijds ook geruchten dat Bluepoint Games bezig zou zijn met een remake van het eerste deel.

Het jaar daarop leek een recruiter van de studio echter te hinten op toekomstige Uncharted-releases. Bij de aankondiging van haar overstap naar Naughty Dog zei Christina-Marie Drake McBrearty dat het bijzonder was “om toekomstige teams op te bouwen, niet alleen voor nieuwe titels, maar ook voor de erfenis van Uncharted”.

Naughty Dog ontwikkelde Uncharted: Drake’s Fortune (2007), Uncharted: Among Thieves (2009), Uncharted: Drake’s Deception (2011), Uncharted 4: A Thief’s End (2016) en de standalone uitbreiding Uncharted: The Lost Legacy (2017).

Andere studio’s die eigendom zijn van Sony hebben eerder Uncharted-spin-offs of remasters ontwikkeld, waaronder Bend Studio (Uncharted: Golden Abyss) en Bluepoint Games (Uncharted: The Nathan Drake Collection).

Een voormalig ontwikkelaar van Naughty Dog, die als ontwerper aan de eerste drie Uncharted-games heeft meegewerkt, zei vorige maand dat hij geen remake of remaster van het eerste deel wil zien.

Denken jullie niet dat een remake van het eerste deel juist de hype voor een volgend deel weer helemaal zal aanwakkeren? Of klinkt Uncharted 5 al genoeg om je te hypen?