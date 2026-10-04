GTA 6 details, Twee The Last of Us projecten en meer in weekoverzicht 40

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Weer is er een week voorbij en staat de volgende alweer bijna klaar om van start te gaan. Echter kijken we eerst nog even terug op wat afgelopen week heeft gebracht qua nieuws

The Witcher 3: Wild Hunt remaster is de ideale manier om Songs of the Past voor te bereiden

Deze week verscheen de remaster van The Witcher 3: Wild Hunt en wij zagen deze versie tijdens Gamescom in combinatie met de Songs of the Past DLC en hebben de game weer geïnstalleerd!

Twee The Last of Us projecten in ontwikkeling

Naughty Dog vierde maandag The Last of Us day en dat werd toch met een behoorlijke klapper afgesloten. Niemand minder dan Neil Druckmann liet in een bericht weten dat er aan twee nieuwe projecten van The Last of Us wordt gewerkt! Het is nog wel allemaal pril, aangezien de focus nu op Intergalactic: The Heretic Prophet ligt, dus het lijkt meer iets voor de PlayStation 6 te worden.

Geen Intergalactic: The Heretic Prophet nieuws dit jaar

Ook verklapte de beste man dat we dit jaar geen nieuws over Intergalactic: The Heretic Prophet hoeven te verwachten, maar dat voor volgend jaar een grote onthulling gepland staat.

Enorm veel GTA 6 details onthuld

In een 14 pagina’s tellende preview zijn flink wat interessante details van GTA 6 onthuld. Zo weten we dat er maar liefst 170 verschillende soorten dieren in Leonida leven, er genoeg activiteiten te doen zijn, en dat dit de grootste wereld is die Rockstar ooit gebouwd heeft.

Xbox Disc to digital functie nu voor iedereen

Goed nieuws voor degene die hun fysieke Xbox-games willen overzetten naar digitale, want de disc-to-digital feature van Xbox is namelijk vanaf deze week voor iedereen toegankelijk. Het heeft nog wel wat haken en ogen, maar de meeste games zullen de feature ondersteunen.

Splinter Cell remake geeft teken van leven



Het leek er lange tijd op dat de Splinter Cell-remake er niet meer van zou komen. Nadat er al diverse ontwikkelaars en schrijvers weg liepen bij het project en Ubisoft ging herstructureren, leek de game er niet meer van te komen. Toch is de game nog steeds in ontwikkeling en wordt er nog hard gezocht naar personeel!

Game releases en planning week 41

Afgelopen week keken we al vooruit naar de releases voor oktober en ook voor volgende week staan er weer een aantal releases op de planning, namelijk:

Gears of War: E-Day — 6 oktober

— 6 oktober Star Wars: Galactic Racer — 6 oktober

— 6 oktober Hellraiser: Revival — 8 oktober

— 8 oktober Kingdom Hearts Collection — 8 oktober

— 8 oktober Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen — 9 oktober

Mocht je dit niks vinden en iets anders zoeken om komende week te spelen, is Arc Raiders een idee. De extraction shooter is van 8 tot 12 oktober gratis te spelen en dat komt mooi uit, want op 8 oktober verschijnt tevens de Frozen Trail update!

Daarnaast zal Infinity Ward ook ergens komende week meer informatie gaan geven over de DMZ modus voor Call of Duty Modern Warfare 4.

Gears of War: E-Day belooft veel goeds!

Komende week verschijnt Gears of War: E-Day en de eerste tekenen zijn hoopgevend. Zo scoort de game goede cijfers op Metacritic en wist de game op Steam al de records voor gelijktijdige spelers te verbreken, ondanks dat de game alleen voor de Premium en Collector’s edition toegankelijk was.

Daar sluiten we het weekoverzicht mee af. Vinden jullie hem nog overzichtelijker geworden deze week? Laat het ons weten in de reacties!