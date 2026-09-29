GTA 6 activiteiten bevat onder andere kajakken, duiken en midgetgolfen

Er zijn vandaag weer een hoop nieuwe details van GTA 6 onthuld in een zeer uitgebreide preview van Game Informer. Aangezien je daar een abonnement voor moet hebben, hebben wij het een en ander uitgezocht.

De preview van maar liefst 14 pagina’s in de nieuwste versie van het magazine bevat interessante informatie over de meest geanticipeerde game van dit jaar. Zo weten we wat spelers kunnen doen in hun “vrije tijd”, zoals kajakken, midgetgolfen en duiken. In de Extended Look zagen we ook al worstelen, waarin Jason het opneemt tegen 50 personages, maar ook door de jungle crossen met een hovercraft.

Dit zijn een goor deel van de activiteiten in GTA 6

basejumpen

biljart

sportscholen

kajakken

minigolf

duiken

straat- en offroadraces

dierentuinen bezoeken

Varen met hovercraft

jetskiën

Dit kun je dus allemaal doen naast de singleplayer die je zo’n 80 uur zoet zal houden. Dus als op 19 november GTA 6 verschijnt zal je moeten zorgen dat je backlog weg is of voor lief moeten nemen dat ie voorlopig niet krimpt.