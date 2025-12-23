007 First Light uitgesteld naar mei 2026

IO Interactive heeft 007 First Light met twee maanden uitgesteld. De game stond eigenlijk voor 26 maart gepland, maar zal nu op 27 mei gaan verschijnen.

De Bond-game die een nieuw origine verhaal van de geheime agent vertelt, lijkt een van de grote games van 2026 te worden en niet alleen vanwege de sterrencast die men heeft weten te strikken. Zo heeft zanger Lenny Kravitz een rol als antagonist in de game.

Echter wil de ontwikkelaar dat spelers de meest perfecte ervaring krijgen en heeft men besloten de game met twee maanden uit te stellen om de game nog meer te kunnen polijsten. De game is overigens al vanaf begin tot einde te spelen.

An important update regarding the release date of 007 First Light. pic.twitter.com/DLej5bLxun — 007 First Light (@007GameIOI) December 23, 2025

007 First Light verschijnt nu dus op 27 mei 2026 voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2. Tijdens de Gamescom mochten we al een demo van de game aanschouwen en waren blij om te zien hoeveel de game met Hitman verschilt!