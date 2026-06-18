Nintendo Switch 2 Pokemon Pokopia bundel vanaf 2 juli verkrijgbaar

Ontsnap aan het jachtige leven en bouw een Pokémon-paradijs met de nieuwe Nintendo Switch 2 + Pokémon Pokopia-bundel die vanaf 2 juli verkrijgbaar is in Europa. De bundel bestaat uit een Nintendo Switch 2-systeem en een download van de game Pokémon Pokopia.

Pokémon Pokopia is een ontspannende levenssimulatiegame waarin je zelf stadjes kunt bouwen. Ooit leefden Pokémon en mensen vreedzaam samen, maar de wereld is verdord en de mensen zijn verdwenen. De enige overgebleven bewoner lijkt een eenzame Tangrowth te zijn. Maar dan verschijnt er opeens een eigenaardige Ditto, die uit een lange slaap ontwaakt is. Deze Ditto besluit om het verlaten land te herstellen met behulp van transformatiekrachten en verrassende nieuwe knutselvaardigheden.

Speel als een Ditto en bouw samen met je Pokémon-vrienden een betoverende wereld. Na een bevredigende dag vol knutselen, bouwen en tuinieren kun je lekker ontspannen in je eigen Pokémon-paradijs, waarin je ook vrienden kunt uitnodigen. Terwijl je de wereld rondom je nieuw leven inblaast, verschijnen andere Pokémon die nieuwe acties mogelijk maken. Het is ook mogelijk om met maximaal vier spelers online en via een lokale draadloze verbinding de game samen te spelen.

De Pokémon Pokopia-ervaring wordt in augustus uitgebreid met onderwatergebieden. Daarbij kunnen spelers de move Dive gebruiken om op de bodem van de zee gras te planten, gebouwen te plaatsen en samen met Pokémon hun eigen onderwaterstadjes te bouwen. Daarnaast is de Pokémon Pokopia Expansion Pass onderweg. Deze betaalde DLC bestaat uit drie delen. Deel 1 van de Pokémon Pokopia Expansion Pass paid DLC, Bubbly Basin, verschijnt in augustus en nodigt spelers uit om onderwater te duiken naar een stadje vol nieuwe meubels, outfits en Pokémon-vrienden.

De nieuwe Nintendo Switch 2 + Pokémon Pokopia-bundel verschijnt op 2 juli in Europa. De bundel bevat een Nintendo Switch 2-console en een download van de game Pokémon Pokopia. Spelers kunnen genieten van het rustige leven en een Pokémon-paradijs bouwen in een ontspannende levenssimulatiegame waarin je zelf stadjes kunt bouwen.