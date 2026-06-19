12 games verlaten PlayStation Plus catalogus in juli

Sony voegt maandelijks games aan de PlayStation Plus catalogus voor Premium en Extra abonnees, maar verwijderd er zo nu en dan ook wat.

Komende maand zullen er maar liefst 12 games de service verlaten en om precies te zijn zal dat op 21 juli gaan gebeuren. Uiteraard zullen er dan later die maand ook weer games worden toegevoegd. De 12 games die worden verwijderd zijn overigens:

Risk of Rain 2 | PS4, PS5

| PS4, PS5 Tropico 6 | PS4, PS5

| PS4, PS5 Clash: Artifacts of Chaos | PS4, PS5

| PS4, PS5 Roki | PS4, PS5

| PS4, PS5 Source of Madness | PS4, PS5

| PS4, PS5 Space Crew: Legendary Edition | PS4

| PS4 Infinite Minigolf | PS4

| PS4 Onechanbara Origin | PS4

| PS4 Get Even | PS4

| PS4 Bomber Crew | PS4

| PS4 Cursed to Golf | PS4, PS5

| PS4, PS5 Hundred Days | PS4, PS5

Eerder deze week werden er al een aantal games aan de service toegevoegd, waaronder Kingdom Come: Deliverance, Final Fantasy 16 en Blades of Fire. Ook volgende maand zullen er weer games worden toegevoegd en zodra we er iets over horen, laten we het julie weten!