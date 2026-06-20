Mede-oprichter Ubisoft overleden bij vliegtuigongeluk

Claude Guillemot, een van de broers die Ubisoft heeft opgericht, is gisteren om het leven gekomen door een vliegtuigongeluk.

Op vrijdag 19 juni vloog Guillemot in een Cessna 421 toeristenvliegtuig toen het neerstortte in La Baule, Frankrijk. De omstandigheden van de crash zijn onduidelijk, maar er zijn twee dodelijke slachtoffers bevestigd: Guillemot zelf en een vlieginstructeur.

Volgens berichten werd de identificatie vertraagd door de aard van de crash; het vliegtuig stond in brand toen de hulpdiensten ter plaatse arriveerden.

Ouest-France, een Franse krant, berichtte als eerste over de tragische vliegtuigcrash van Guillemot, die plaatsvond op vrijdag 19 juni.

Guillemot was de eigenaar van het neergestorte vliegtuig en bevond zich aan boord samen met een vlieginstructeur, die eveneens bij de crash om het leven kwam.

Claude was een van de vijf broers die Ubisoft in 1986 oprichtten. Hij startte het bedrijf samen met Christian, Gérard, Michel en Yves Guillemot.

In de bedrijfsdocumentatie beschrijft Ubisoft de rol van Claude als volgt:

Hij zit in de raad van bestuur van Ubisoft en is uitvoerend vicepresident verantwoordelijk voor de operationele zaken. Hij brengt ondernemersgeest in de raad van bestuur van Ubisoft, evenals zijn internationale ervaring in Azië, waar hij woonde, en zijn diepgaande kennis van gametechnologieën voor pc’s, consoles en accessoires.

Claude Guillemot was 69 jaar oud ten tijde van dit tragische incident. Wij wensen zijn naasten sterkte toe voor dit verlies.