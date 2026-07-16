Assassin’s Creed Black Flag Resynced krijgt New Game Plus

Goed nieuws als je maar geen genoeg krijgt van Assassin’s Creed Black Flag Resynced: er komt namelijk New Game Plus naar de game!

Dit werd onthuld tijdens een interview met YouTuber JorRaptor, waarin de regisseur van de game, Richard Knight, onthulde dat New Game Plus in ontwikkeling is. Hij kon echter niet al te veel details geven.

“Ja, we werken daar momenteel zeker aan. Het is een van de eerste dingen. Deels omdat Shadows hun versie al heeft gemaakt, dus beschouwen we het als een feature met een laag risico. We zijn er nog steeds mee bezig, dus ik kan geen exacte datum beloven, maar we werken er zeker aan. Het is gewoon zo’n logische stap.”

Er werd gesuggereerd dat de nieuwe game plus-modus zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium bevond, en toen hem naar een releasedatum werd gevraagd, zei Knight dat hij niets kon beloven, maar benadrukte wel dat het bovenaan de prioriteitenlijst staat.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced verscheen op 9 juli voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X en binnen 24 uur waren er al twee miljoen exemplaren verkocht. Dat is ook niet gek, want dit deel is de beste uit de serie sinds Black Flag!