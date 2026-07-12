Twee miljoen exemplaren van Assassin’s Creed: Black Flag Resynced verkocht

Ubisoft heeft laten weten dat er in 24 uur tijd twee miljoen exemplaren van Assassin’s Creed: Black Flag Resynced zijn verkocht.
De game is een remake van Assassin’s Creed 4: Black Flag uit 2013 en verscheen afgelopen donderdag voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X.
Dash my Buttons… Assassin’s Creed Black Flag Resynced has already passed 2 million copies sold! 🏴☠️
Whether you’re sailing with us again, or stepping aboard the Jackdaw for the first time: THANK YOU from the bottom of ARR hearts. pic.twitter.com/3badNwSqVp
— Assassin’s Creed (@assassinscreed) July 10, 2026
Hebben jullie de game al in huis gehaald? Laat het ons vooral weten in de reacties!