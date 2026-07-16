Releasedatum EA Sports NHL 27 aangekondigd

EA heeft vandaag EA Sports NHL 27 onthuld en de releasedatum aangekondigd. De game verschijnt op 11 september 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

EA Sports NHL 27 brengt alle 32 NHL-arena’s tot leven met een authentieke sfeer, presentaties die de identiteit van ieder team weerspiegelen, een volledig nieuw commentaar-duo, een dynamisch crowdsysteem en een vernieuwd broadcastpakket. Samen met de nieuwe sociale en competitieve modus Connected Franchise vormt deze editie een van de grootste vernieuwingen in de geschiedenis van de franchise. Supertalent en San Jose Sharks-aanvaller Macklin Celebrini prijkt op de cover van zowel de Standard als Deluxe Edition en luidt daarmee een nieuw tijdperk in voor EA Sports NHL.

‘Het is echt ongelooflijk om de Shark Tank zo tot leven te zien komen,’ zegt Macklin Celebrini, coveratleet van NHL 27. ‘De aandacht voor detail is indrukwekkend. Van onze pre-game entrance waarbij we door de haaienkop het ijs op schaatsen en de iconische verlichting op iedere stoel in het stadion tot het horen van ons goal song telkens wanneer we scoren. Het voelt precies alsof je een echte wedstrijd speelt. Ze hebben de sfeer perfect weten vast te leggen. Sharks-fans starten de game op en hebben echt het gevoel dat ze samen met ons in de arena staan. Dat maakt het bijzonder.’

Spelers beleven 32 authentiek nagemaakte arena’s die elk de unieke uitstraling, sfeer en identiteit van hun thuisspelende team uitstralen. Echte goal songs, authentieke pre-game presentaties en een volledig vernieuwd publiek brengen iedere arena dichter bij de werkelijkheid dan ooit tevoren. Dankzij het volledig vernieuwde commentaar-team met John Buccigross en Darren Pang voelt ieder team vanaf de puck drop tot aan de laatste zoemer herkenbaar aan in uiterlijk, geluid en speelstijl.

Connected Franchise is een compleet nieuwe spelmodus die naar NHL 27 komt na ruim tien jaar aan verzoeken vanuit de community voor een sociale en competitieve online ervaring. Spelers kunnen samen een online competitie opzetten, aanpassen en beheren met maximaal 32 door mensen bestuurde teams. De modus biedt flexibele speelschema’s, uitgebreide roster management-opties en krachtige commissioner tools die samen met de community verder kunnen evolueren.

‘Ons doel met EA Sports NHL 27 is om spelers vanaf het eerste moment op het ijs het verschil te laten voelen,’ zegt Mike Inglehart, Senior Game Design Director van EA Sports NHL 27. ‘Elke arena, iedere sfeerbeleving en alle broadcast-elementen zijn ontworpen om de identiteit van elk team zo realistisch mogelijk neer te zetten. Uiteindelijk draait alles om hoe de game speelt en we kunnen niet wachten tot fans zelf de energie van deze editie ervaren.’

Met Macklin Celebrini als coveratleet zet EA Sports NHL 27 een nieuwe generatie hockeysterren in de schijnwerpers. De aanvaller van de San Jose Sharks staat bekend om zijn directe impact, technische kwaliteiten en creatieve spelinzicht. Zijn aanwezigheid op de cover symboliseert een nieuw hoofdstuk voor de franchise, waarin langgekoesterde wensen vanuit de community worden ingewilligd met onder meer Connected Franchise en een nog sterkere focus op authentieke teamidentiteit.

Pre-order de EA Sports NHL 27 Deluxe Edition en ontvang 7 dagen Early Access.

Bij een pre-order van de Deluxe Edition ontvang je:

• 7 dagen Early Access

• Macklin Celebrini WOC Limited Loadout

• HUT New Wave Celebrini Pack

Daarnaast bevat de Deluxe Edition:

• 4600 NHL Points

• HUT Icon Choice Pack

• HUT Heroes Choice Pack

• HUT NHL Player Pack

• HUT Fan Choice Pack

• 2x WOC Double XP Tokens

Spelers die de EA Sports NHL 27 Standard Edition pre-orderen ontvangen:

• HUT NHL Player Pack

• 500 NHL Points

• WOC 2XP Boost

EA Sports NHL 27 is vanaf 11 september verkrijgbaar voor de PC en PlayStation 5.