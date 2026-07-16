X Games strijken neer in Season 4 van skate

EA en Full Circle brengen, in samenwerking met X Games, de adrenaline van de wereldberoemde X Games naar Season 4 van skate.

Van 21 juli tot en met 25 augustus vormt het aan het begin van Season 4 geopende skate.-stadion de thuisbasis van X Games San Van. Spelers kunnen er deelnemen aan uitdagingen en taken en cosmetische items verdienen die zijn geïnspireerd op X Games. De samenwerking sluit aan bij de voortdurende focus van skate. op de authentieke skatecultuur en geeft spelers de kans om zich te ontwikkelen van lokale straatskaters tot wereldwijde X Games-legendes.

Tijdens Season 4 viert San Vansterdam feest door een historisch evenement nieuw leven in te blazen: de San Van Open. Van 21 juli tot en met 25 augustus verandert het stadion in een X Games-geïnspireerde locatie met een opnieuw ontworpen lay-out gebaseerd op het MoonPay X Games League Championship-parcours in New Orleans. Spelers kunnen een nieuw straatpark verkennen, hun vaardigheden testen in een unieke wedstrijdbowl en een enorme vert-ramp trotseren. De locatie blijft zowel tijdens als buiten de X Games-evenementperiode vrij toegankelijk.

“Bij X Games ging het er altijd om de beste skateboarders ter wereld een podium te geven om de grenzen van het mogelijke te verleggen,” aldus Jeremy Bloom, CEO van X Games. “Door die ervaring naar skate. brengen, kunnen miljoenen spelers strijden op een authentiek X Games League-parcours, hun clubs vertegenwoordigen en de intensiteit, voortgang en creativiteit ervaren die onze sport kenmerken. Het is een natuurlijke volgende stap in wat we aan het bouwen zijn.”

Het X Games-evenement introduceert een voortgangssysteem boordevol nieuwe missies, verschillende uitdagingen geïnspireerd op iconische momenten uit de X Games-geschiedenis en unieke teamtaken die mede zijn ontworpen rond de kenmerkende tricks van echte X Games-atleten. Voor het eerst worden de uitdagingen begeleid door een voice-over van X Games-atleet Dashawn Jordan, die meer authenticiteit en energie aan de ervaring toevoegt. De verschillende X Games Club-taken staan in het teken van de skateculturen in Los Angeles, São Paulo, New York en Tokio, waarbij elke taak draait om legendarische tricks uit de bijbehorende gebieden. Ook de populaire Spot Battles keren terug met een nieuwe competitieve twist. Daarnaast zijn de groepsgroottes en Co-op Uitdagingen uitgebreid, zodat maximaal acht spelers kunnen deelnemen.

Spelers kunnen exclusieve in-game beloningen verdienen, waaronder achtergronden, iconen en opvallende team-jerseys voor Los Angeles, São Paulo, New York en Tokio. Daarnaast kunnen ze hun crews personaliseren en hun eigen stijl laten zien met authentieke cosmetische items van de X Games League, die verkrijgbaar zijn in de winkel.

“Door nauw samen te werken met het X Games-team, wilden we de energie en intensiteit van het X Games League Finals-parcours vastleggen en dat naar San Vansterdam brengen op een manier die authentiek aanvoelt voor beide werelden,” zegt Deran Chung, Senior Creative Director bij Full Circle. “Van de lay-out tot de flow van elke lijn, dit ging over het vertalen van een echte competitie-ervaring naar iets wat spelers kunnen verkennen en zich eigen kunnen maken.”

skate. Season 4 loopt tot en met 25 augustus, en brengt de competitieve sfeer van de X Games naar de stad. Het X Games San Van-evenement en de stadion-overname lopen van 21 juli tot 25 augustus en zijn beschikbaar voor alle spelers.