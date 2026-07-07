Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 en meer naar Xbox Game Pass in juli 2026

Microsoft blijft, ondanks dat Xbox Game Pass niet volgens verwachting groeit, de service voorzien van games. In juli 2026 wordt onder andere Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 remake verwacht.

Vanaf vandaag is Winds of Arcana: Ruination (PC, handheld, console en cloud), een 2.5D Metroidvania voor Ultimate, Premium en PC Game verkrijgbaar. Overmorgen zullen ook Premium leden met Gears of War: Reloaded (PC, handheld, Xbox Series S/X en cloud) aan de slag kunnen, nadat de game eerder ook al voor PC en Ultimate abonnees verscheen. Op dezelfde dag komt ook Tamashika (PC, handheld, Xbox Series S/X en cloud), een corridor shooter naar de service voor alle abonnementen.

Deze maand verschijnt ook Ascend to Zero (PC, handheld, Xbox Series S/ X en cloud) als nieuwe release vanaf dag één (13 juli) op de service. Dit is een roguelike waarin tijdmanipulatie een grote rol heeft. De game verschijnt voor PC en Ultimate abonnees. Een dag later is het de beurt aan PBA Pro Bowling 2026 (PC, Xbox Series S/ Xen cloud).

Quarantine Zone: The Last Check (PC, handheld, Xbox Series S/ X en cloud) zal op 15 juni ook voor Premium abonnees verkrijgbaar zijn, nadat deze eerder al voor Ultimate en PC abonnees speelbaar was. Een dag later (16 juni) wordt Mavrix (PC, handheld, Xbox Series S/ X en cloud) aan de service toegevoegd voor alle abbonees. Op 17 juni volgt de coöperatieve extraction repair-game FixForce (PC, Xbox Series S/ X en Cloud) voor alle abonnementen en Fogpiercer (PC) een roguelike deckbuilder voor Ultimate en en PC Game Pass.

Op 21 juli zullen er nog twee games volgen in de vorm van Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 remake (PC, cloud en console) en The Planet Crafter (PC, handheld, Xbox Series S/ X en cloud) en beide games zijn voor alle abonnees verkrijgbaar.

Deze games verlaten Xbox Game Pass

Zoals eerder al aangegeven, zullen er deze maand ook een elftal aan games de service verlaten. Mocht je het gemist hebben, zijn hier alsnog de games die vanaf 15 juli niet meer speelbaar zijn via Xbox Game Pass.

Dungeons of Hinterberg (cloud, console en PC)

EA Sports FC 24 (cloud, console en PC)

Golf With Your Friends (cloud, console en PC)

Minami Lane (cloud, console en PC)

PowerWash Simulator (cloud, console en PC)

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition (cloud, console en PC)

Splitgate: Arena Reloaded (cloud, console en PC)

Stellaris (cloud, console en PC)

Super Fantasy Kingdom (Game Preview) (PC)

Techtonica (Game Preview) (cloud, console en PC)