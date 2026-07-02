Deze 11 games verlaten Xbox Game Pass in juli 2026

Microsoft heeft laten weten welke games er in juli 2026 Xbox Game Pass zullen verlaten.

PureXbox ontdekte dat het gedeelte ‘Binnenkort verdwenen’ in de Xbox-app is bijgewerkt om spelers te informeren over aankomende Game Pass-verwijderingen in juli.

Verschillende bekende multiplayer-titels zijn hierbij betrokken, zoals Golf With Your Friends en EA Sports FC 24. Daarnaast zal ook een andere populaire game, , deze maand uit de bibliotheek verdwijnen. Spelers hebben ongeveer twee weken de tijd om van deze games te genieten of ze met korting aan te schaffen.

De volgende 11 games zullen de service in juli 2026 verlaten:

Golf With Your Friends – console, PC en cloud

– console, PC en cloud My Friendly Neighborhood –console, PC en cloud

–console, PC en cloud Super Fantasy Kingdom – PC

– PC PowerWash Simulator – console, PC en cloud

– console, PC en cloud Whiskerwood – PC

– PC Techtonica – console, PC en cloud

– console, PC en cloud Stellaris – console, PC en cloud

– console, PC en cloud EA Sports FC 24 – console, PC en cloud

– console, PC en cloud Dungeons of Hinterberg – console, PC en cloud

– console, PC en cloud Back to the Dawn – console, PC en cloud

– console, PC en cloud Shadow of the Tomb Raider – console, PC en cloud

Zitten er voor jullie games tussen die jullie gaan missen? Laat het ons weten in de reacties!