Microsoft vond groei Xbox Game Pass minder goed dan verwacht

Het is gebleken dat Xbox Game Pass een teleurstellende ontwikkeling is gebleken voor Microsoft, omdat de dienst niet “in het tempo is gegroeid” dat ze hadden verwacht.

Dit nieuws komt van Xbox CEO Asha Sharma, die zojuist een uitgebreide verklaring heeft gepubliceerd over de toekomst van Xbox. Vier studio’s worden verkocht en er wordt een algehele personeelsreductie van 15% bij Xbox verwacht tegen het einde van het financiële jaar.

Xbox gokte op Game Pass, maar bleek niet het grote succes

In de verklaring legde Sharma uit dat de game-industrie er niet goed voor staat, en dat zal voor velen geen verrassing zijn. Ze noemt dat Xbox opereert met marges die 3 tot 10 keer lager liggen dan die van vergelijkbare platforms en uitgeverijen.

Om de business te laten groeien en die verliezen te compenseren, heeft Xbox “ingezet op Game Pass”, samen met multiplatform-games en een breder contentportfolio. Hoewel Sharma suggereert dat deze activiteiten “aanzienlijke waarde hebben gecreëerd”, geeft ze toe dat ze “niet in het tempo zijn gegroeid dat er van Microsoft werd verwacht”.

Tegelijkertijd werd Microsofts kernactiviteit verzwakt doordat het bedrijf meer teams toevoegde en investeringen deed in een poging de situatie te verbeteren. In combinatie met wat Sharma de “ernstigste hardwarecrisis in de geschiedenis van de industrie” noemt, was het duidelijk dat er veranderingen nodig waren, wat uiteindelijk leidde tot Asha’s reset van Xbox.

Het is een eerlijke en openhartige uitspraak van Asha Sharma, maar het schetst wel een somber beeld voor Xbox Game Pass. Nu de prijs van de dienst onlangs is verlaagd en nieuwe Call of Duty-titels niet direct bij de release beschikbaar zijn, vraag je je af hoe de toekomst eruitziet: staan ​​er nog meer veranderingen voor Game Pass op stapel?