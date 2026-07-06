Arkane Lyon getroffen door de recente ontslagen bij Xbox

Microsoft heeft de grootste reorganisatie van Xbox vandaag uitgelegd en daarbij worden in totaal 3200 medewerkers van het bedrijf ontslagen en diverse studio’s van de hand gedaan. Eén van de vier getroffen studio’s is Arkane Lyon, dat Marvel’s Blade ontwikkelt.

In een bericht van vorige maand werd spelers al geïnformeerd dat minstens vijf studio’s gevaar liepen, waaronder Arkane. Bovendien dreigde hun aankomende titel Marvel’s Blade ook te worden geannuleerd. Vandaag hebben spelers officiële verklaringen ontvangen van de getroffen studio’s en hun plannen voor de toekomst.

Toekomst Arcane blijft onzeker

De recente verklaring van Asha Sharma bevestigt dat we getuige zijn van de “meest ingrijpende herstructurering in de geschiedenis van Xbox”. Deze herstructurering zal leiden tot ontslagen bij 3.200 werknemers gedurende het fiscale jaar 2027, waarvan 1.600 vandaag plaatsvinden. Daarnaast zullen vier studio’s Xbox verlaten en onder nieuw management komen te staan.

Een bericht van Windows Central geeft aan dat de toekomst van Arkane en Blade onzeker is, aangezien Microsoft momenteel in gesprek is met de Franse overheid om de volgende stappen voor de studio’s te bepalen en sluiting te voorkomen.

Arkane kreeg een flinke tegenslag te verwerken met Redfall; de hoop voor de studio laaide echter weer op toen ze aankondigden dat ze aan een nieuwe Blade-game werkten. We hebben sinds 2023 verschillende updates van de ontwikkelaars ontvangen, waarin ze aangaven ‘enorm trots’ te zijn op de bijzondere game die ze aan het maken waren. Todd Howard liet vorige maand ook van zich horen en zei dat hij de game onlangs had gezien en dat “de mensen bij Arkane echt fantastisch werk leveren”.