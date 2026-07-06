Eerste 18 minuten van Assassin’s Creed: Black Flag Resynched zien er gruwelijk uit!

Ubisoft heeft de eerste 18 minuten van Assassin’s Creed: Black Flag Resynched op YouTube gezet en die kun je hieronder bekijken!

Assassin’s Creed: Black Flag Resynched is de remake van de uit 2013 stammende game, die door veel fans wordt gezien als (één van) de beste games uit de serie. De game verscheen destijds eerst voor de PC, PlayStation 3 en Xbox 360 en later kwam er ook een versie voor de PlayStation 4 en Xbox One.

De remake ligt vanaf 9 juli in de winkels voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X. Gaan jullie hem in huis halen?