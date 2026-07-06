Nintendo stopt per februari 2027 met verkoop Switch 1-modellen

Nintendo komt deze zomer met een nieuw model van de Nintendo Switch 2 (een waarbij de batterij zelf te vervangen is) en gaat per februari 2027 geen modellen van de eerste Switch meer verkopen in Europa.

Waar je wellicht zou denken dat Nintendo gaat besparen op de kosten van geheugen en opslag zit het toch anders. Nintendo werd min of meer verplicht een ander model van de Switch 2 te maken, doordat de batterij niet door consumenten zelf is te vervangen.

In een FAQ op de officiële website geeft Nintendo te kennen welke wijzigingen er de komende tijd zullen worden doorgevoerd:

Vanaf de zomer zullen de Joy-Cons in verschillende kleuren verkrijgbaar zijn, zonder veranderingen aan de batterijcapaciteit of het gewicht.

De Joy-Cons 2 krijgen geen veranderende batterijcapaciteit, wel worden de linker- en rechter Joy-Con 2 gram zwaarder.

In de herfst krijgt de Nintendo Switch 2 een batterijcapaciteit van 5172 mAh, wat ongeveer één procent kleiner is dan het huidige model (5220 mAh). De meegeleverde Joy-Con 2-controllers bevatten ook vervangbare batterijen. Het gewicht van de Nintendo Switch 2 zal ongeveer 10 gram zwaarder worden (411 gram tegenover de huidige 401 gram), en met de Joy-Con 2 controllers aangesloten is dit ongeveer 14 gram zwaarder (548 gram om 534 gram).

De Nintendo Switch 2 Pro Controller krijgt deze winter een batterijcapaciteit van van 897 mAh, wat 16% minder is dan de huidige versie (1071 mAh). Het gewicht zal 7 gram lichter worden dan de huidige versie (228 gram om 235 gram).

De Nintendo 64 controller voor de Nintendo Switch zal begin 2027 één gram zwaarder worden (234 gram om 233 gram), zonder verandering aan de batterijcapaciteit.

De Nintendo GameCube controller voor de Nintendo Switch zal 5 gram zwaarder worden (215 gram om 210 gram) en een vijf procent grotere batterijcapaciteit krijgen (525 mAh om 500 mAh).

Hierdoor zal Nintendo weer voldoen aan de wetten die de Europese Unie onlangs doorvoerde wat betreft batterijen in elektrische apparaten.