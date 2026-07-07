Alfa-versie van EVE Vanguard, Operation Avalon, is vanaf vandaag beschikbaar op Steam en de EVE Launcher

Fenris Creations heeft Operation Avalon gelanceerd, de eerste tijdelijke alfa-test voor EVE Vanguard, de extractie-avonturen-FPS die nog in ontwikkeling is en gekoppeld is aan de iconische sci-fi MMO EVE Online.

Operation Avalon is vanaf nu tot 20 juli gratis te spelen via Steam en de EVE Launcher en brengt de kern van EVE Vanguard-ervaring scherper in beeld, met responsievere gevechten, meer vijanden, extractie onder hogere druk, diepere progressie en oplopende risico’s en beloningen naarmate spelers langer op hun basis blijven. Hoe verder de Warclones oprukken, hoe harder de planeet terugslaat.

Voor een gedetailleerder overzicht van wat spelers kunnen verwachten van Operation Avalon, inclusief de doelen van de Alpha-test, kun je de briefing hier bekijken.

Warclones vechten het uit op de planeten van New Eden

EVE Vanguard speelt zich af op de vijandige planeten van New Eden en laat spelers kruipen in de huid van brute Warclones, technologisch onsterfelijke huurlingen die na hun dood opnieuw ingezet kunnen worden. In Operation Avalon landen spelers op gevaarlijke planetaire slagvelden om vijandelijke bases te plunderen, waardevolle technologie en inlichtingen te verzamelen, rivaliserende spelers en vijandelijke troepen te bestrijden en zich vervolgens terug te trekken voordat de situatie omslaat. Wat ze buitmaken, draagt ​​bij aan de voortgang van de Warclones op de lange termijn en ondersteunt de strijd om Avalon te vestigen, een toekomstig toevluchtsoord voor Warclones buiten het bereik van de rijken van New Eden. Tegelijkertijd begint de verzamelde inlichtingen de bredere conflicten in New Eden te beïnvloeden.

“Operation Avalon is het moment waarop EVE Vanguard echt zichzelf begint te worden”, aldus Scott Davis, Game Director van EVE Vanguard. “Je landt met een plan, de planeet biedt weerstand en plotseling moet je beslissen of je je terugtrekt of je geluk beproeft en het risico loopt te verliezen wat je bij je hebt. Die spanning is de essentie van het spel. We willen dat spelers zich krachtig, kwetsbaar en zich zeer bewust voelen van de gevolgen van elke keuze op de grond.”

“Operation Avalon is een cruciale stap voor EVE Vanguard, omdat het onze overgang markeert van een experimentele fase naar een meer gerichte alfafase”, aldus Snorri, uitvoerend producent van EVE Vanguard. “De lange pre-alfaperiode heeft ons de tijd gegeven om de fundamenten van het spel te verfijnen en te testen. Met Operation Avalon zullen spelers EVE Vanguard ervaren zoals het altijd bedoeld was: een completere, samenhangende visie waarin Warclones vechten om Avalon op te bouwen en invloed uit te oefenen op het bredere conflict dat zich in New Eden afspeelt. We zullen die visie samen met onze spelers blijven ontwikkelen, terwijl we later dit jaar toewerken naar een permanente 24/7 Alfaversie.”

Operation Avalon introduceert:

• Lost Convoy-kaart: Verover Lost Convoy, een planetaire gevechtszone rondom een ​​bergingslocatie van Upwell, waar wrakken, opgravingen en raffinaderijen waardevolle doelen vormen om te plunderen.

• Vernieuwde vuurwapens en wapens: De vuurwapens zijn opnieuw ontworpen om zwaarder, duidelijker en responsiever aan te voelen in de strijd. Spelers kunnen vijf extra wapens verdienen, produceren, kopen en inzetten, waaronder een boltcarbine, laserpuls-DMR, beam rifle, scatter cannon en slug launcher.

• Verbeterde vijandelijke reactie: Mordu’s Legion schaalt nu zijn reactie op naarmate spelers zich door belangrijke locaties bewegen, met slimmere patrouilles, drones, scherpschutters, troependrops en imposante Heavy Oppressors. Hoe dieper spelers doordringen in betwiste locaties, hoe moeilijker het wordt om te overleven en te ontsnappen.

• Extractie via Harmonic Bridges: Herstel uitrusting en grondstoffen via Harmonic Bridges, extractiepunten die tijdens een missie moeten worden gevonden en geactiveerd, waardoor de Warclone van het slagveld wordt verdreven. Door orbitale bombardementen worden ze na verloop van tijd uitgeschakeld, waardoor er steeds minder ontsnappingsmogelijkheden overblijven naarmate spelers langer blijven.

• Grondstoffen verzamelen en permanente voortgang: Operatie Avalon breidt de manieren uit waarop spelers kracht opbouwen tussen missies. Verzamel grondstoffen, verdien Deathmarks, ontgrendel blauwdrukken, gebruik verkopers, produceer uitrusting en ontwikkel voortgang op de lange termijn die verder reikt dan wat je meeneemt naar een enkele missie.

• Verfijnd plunderen: Plunderen zorgt nu voor meer spanning, doordat items geleidelijk aan worden onthuld terwijl spelers vijanden, containers en locaties doorzoeken. De keuze wanneer je doorzoekt, wanneer je verdergaat en wanneer je je terugtrekt, kan het verschil maken tussen het opbouwen van je arsenaal en met lege handen vertrekken.

• Aanval op het tankstation: Spoor een reserveleider van Mordu’s Legion op, bemachtig een sleutelcode en ontgrendel het tankstation. Binnenin wacht spelers een zwaarder gevecht met enkele van de sterkste beloningen die in deze missie te vinden zijn.

• Een bredere oorlog in New Eden: Operatie Avalon verbindt Warclone-missies met het bredere EVE-universum. In EVE Vanguard vechten Warclones vanaf het oppervlak om waardevolle grondstoffen en inlichtingen te bemachtigen ter ondersteuning van de toekomst van Avalon. In EVE Online kunnen capsuleers rondtrekkende konvooien opsporen, Vanguard-tokens bemachtigen en deze binnen de ruimte van hun imperium inwisselen om te beïnvloeden waar Avalon uiteindelijk gevestigd zal worden.

De strijd om Avalon is begonnen. De troepen zijn al aan de grond en terugtrekking is niet gegarandeerd. Voor elke Warclone die op het oppervlak wordt ingezet, geldt een simpele regel: aanpassen of sterven. Operatie Avalon loopt tot en met 20 juli 2026 op Steam en de EVE Launcher. In november 2026 gaat EVE Vanguard over naar permanente 24/7 Alfa-toegang, exclusief beschikbaar via de EVE Launcher op pc.