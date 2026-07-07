Wolfenstein 3 en tv-show nog steeds in ontwikkeling

Goed nieuws voor de Wolfenstein fans: Ondanks de reorganisatie bij Xbox zijn Wolfenstein 3 en de TV-show nog steeds in de maak.

BJ Blazkowicz zal naar verluidt niet één, maar twee nieuwe rollen krijgen: één in het langverwachte Wolfenstein 3 en de andere op het grote scherm in een volwaardige tv-serie.

Van de begindagen van Wolfenstein 3D tot Wolfenstein: The New Colossus heeft William Joseph Blazkowicz meer dan genoeg problemen gehad met nazi’s. De moderne Wolfenstein-games zijn een verademing en fans wachten al lang naar een volgende game met BJ Blazkowicz.

Wolfenstein 3 en tv show “vullen elkaar aan”

De geruchten over een nieuwe Wolfenstein-game begonnen vorig jaar toen ontwikkelaar MachineGames hintte op een nieuw Wolfenstein-spel, en eerder dit jaar liet de ontwikkelaar weten dat ze nog steeds van plan zijn de Wolfenstein-trilogie af te maken. Het duurde niet lang voordat een castingoproep de eerste plotdetails onthulde.

Dankzij Jez Corden van Windows Central weten we iets meer:



​​’Microsoft investeert in MachineGames na het succes van Indiana Jones, maar ook vanwege de populariteit van de Wolfenstein-franchise. Microsoft ontwikkelt zelfs een tv-serie gebaseerd op Wolfenstein met de producenten van Fallout TV voor Amazon – wat perfect aansluit bij Asha Sharma’s transmediale visie voor Xbox. Wolfenstein 3 is in ontwikkeling met dat doel voor ogen, aldus onze bronnen, met als doel dat de tv-serie en de game elkaar aanvullen, net als bij Fallout TV.’

Een nieuwe Wolfenstein 3-game is in ontwikkeling, zo lijkt het, en is bijna een gegeven gezien de populariteit van de franchise. Een Wolfenstein-tv-serie is misschien wel een heel goed idee om iedereen up-to-date te brengen over het verhaal.