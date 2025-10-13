Wolfenstein en Indian Jones-ontwikkelaar hint naar nieuwe game

Machine Games viert haar 15 jarige bestaan en heeft op X een hint gegeven naar een nieuwe game.

De ontwikkelaar die vele kennen als de maker van de meest recente Wolfenstein games, maar ook van Indiana Jones and the Great Circle, heeft een wel hele cryptisch bericht op social media geplaatst.

Thank you for 15 incredible years. pic.twitter.com/xb38iMTmhT — machinegames (@machinegames) October 10, 2025

Zoals hierboven te zien is, heeft de ontwikkelaar 6 tegels staan met daarin vier Wolvenstein games en Indiana Jones and the Great Circle. De laatste tegel is nog een vraagteken en lijkt de komst van een nieuwe game te teasen.

Het zou kunnen dat deze teaser al is voor de Game Awards, die in december plaatsvinden. Immers heeft de ontwikkelaar nog helemaal niks over de nieuwe game gehint. Echter hebben we onlangs ook vernomen dat het bedrijf bezig is om hun Indy game naar de Nintendo Switch 2 te brengen. Daarnaast was er vorige maand nog een hint naar een nieuwe Wolfenstein. Wellicht dat men binnenkort zelf nog iets van een livestream gaat houden? Hoe dan ook: we houden het voor jullie in de gaten!