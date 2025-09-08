MachineGames lijkt hint te geven voor nieuwe Wolfenstein-game

Indiana Jones and the Great Circle-ontwikkelaar lijkt in een documentaire te hinten naar een terugkeer van Wolfenstein.

Noclip heeft op YouTube een documentaire gemaakt waarin men dieper in gaat op het maken van de Wolfenstein games. Daarin geeft studiochef Jerk Gustafsson nog eens te kennen dat men met de meest recente games een trilogie in gedachten had.

“We hadden bij de ontwikkeling van New Order een plan voor wat er in de tweede game en wat er in de derde game zou gebeuren. Dat is belangrijk om te zeggen want we zijn – hopelijk – nog niet klaar met Wolfenstein. We hebben een verhaal om te vertellen.”

Wolfenstein stamt uit de jaren 90 en wordt door velen in een adem genoemd met Doom en Quake. Voornamelijk omdat de game de voorganger van die snelle fps was. In 2014 blies MachineGames de serie nieuw leven in met The New Order en dat smaakte naar meer. Inmiddels hebben ze ook the New Collosus, de prequel The Old Blood en twee VR-games uitgebracht.

Op het moment van schrijven is er nog geen nieuwe Wolfenstein aangekondigd en met het succes van Indiana Jones and the Great Circle lijkt het ook geen uitgemaakte zaak dat de ontwikkelaar aan een andere serie mag/ kan werken. Uiteraard zullen we het allemaal voor jullie op de voet gaan volgen!