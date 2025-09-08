PlayStation 6 krijgt mogelijk disk drive die je kunt loskoppelen

Gevoelsmatig moet de PlayStation 5-generatie nog van de grond komen, maar de geruchten over de PlayStation 6 laaien al enige tijd op. Nu claimt Insider Gaming dat de nieuwe console van Sony een disk drive gaat krijgen die je kunt loskoppelen.

Volgens de website komt de PlayStation 6 in twee verschillende pakketten. Eén met een disk drive en één zonder, iets wat met de PlayStation 5 overigens al het geval was. Consumenten die zich bedenken en toch een disk drive willen, kunnen die overigens later gewoon kopen en ook aansluiten op de console (net als bij de huidige console).

De reden hiervoor is dat Sony allerlei manieren probeert te bedenken om de productie- en verscheepkosten te verlagen tijdens deze “onzekere tijden”. Daar lijkt men te doelen op de importheffingen die er in de VS zijn doorgevoerd.

De bronnen van Insider Gaming meldden dan ook dat Sony de PlayStation 6 zo simpel mogelijk zou willen maken om efficiëntie, gewicht en ruimte tijdens het verschepen zo minimaal mogelijk te houden. Echter wil men nog wel dat alle fans de mogelijkheid blijven houden om hun games fysiek of alleen digitaal aan te schaffen.

Vorige maand lekten al wat specs van de PlayStation 6 uit en een variant van de console die hybride is (een handheld die je kunt “docken” aan je TV net als de Switch 1 en 2). Deze apparaten zouden eind 2027/ begin 2028 op de markt moeten komen.