Eerste beelden Football Manager 26 vrijgegeven

SEGA heeft de eerste beelden van Football Manager 26 vrijgegeven en daarin toont men de verbeteringen die de Unity engine naar de game brengt.

Football Manager 25 werd door SEGA geannuleerd omdat men het idee had dat de game de serie niet naar een nieuw niveau zou brengen. Met de overstap naar de Unity engine denkt SEGA die stap dus wel te kunnen zetten.

In Football Manager 26 zal ook voor het eerst vrouwenvoetbal worden gepresenteerd en de user interface is flink op de schop gegaan. Wanneer we de game kunnen verwachten, is nog niet bekend. Net als op welke platformen de game nog meer komt dan alleen de PC.