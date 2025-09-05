Snake Eater remake verkoopt goed, Batman Arkham Shadow sequel en meer in overig nieuws week 36

De vakanties zitten vanaf maandag voor iedereen weer helaas (ondergetekende heeft drie weken gehad), maar het nieuws blijft gewoon binnenstromen. We hebben het weer kort voor jullie samengevat!

Nieuws

Sloclap heeft patch 3 voor Rematch opnieuw uit moeten stellen. Deze zou eigenlijk cross-play moeten toevoegen, maar na meerdere malen uitgesteld te zijn, stuit men nu op problemen met de matchmaking. Naast cross-play zou de patch nog meer dingen aanpakken, zoals de snelheid van de spelers die met 10% is afgenomen en volleys die anders worden genomen. Check voor de volledige overzicht van de patch het bericht van de officiële site, maar wanneer deze verschijnt is nog niet bekend.

During our final tests today, we found a major matchmaking issue linked to Crossplay. Since Crossplay is the heart of Patch 3, we’ve decided to delay the release while we fix it. We know this is disappointing and we’re truly sorry for the repeated delays. Thank you for your… — Rematch (@PlayRematch) September 4, 2025

Cyberpunk 2077 verscheen in juni voor de Nintendo Switch 2 en maar liefst 75 procent van de verkopen was fysiek! Dat is toch best een unicum, aangezien de verkopen van digitale games op sommige platforms rond de 80 procent (of daarboven) zit! CD Projekt Red deelde geen precieze cijfers, maar liet wel weten dat hun game “een van de bestverkopende third party games” op de hybride console is.

Konami heeft laten weten dat Metal Gear Solid Delta Snake Eater in 24 uur meer dan één miljoen keer is verkocht. De game is sinds 29 augustus verkrijgbaar, maar hoe goed de game tot nu toe verkocht heeft, is nog niet bekend.

Marvel Rivals komt op 12 september naar de PlayStation 4, iets dat een paar weken geleden al gespeculeerd werd. Daarnaast heeft Netease het vierde in-game seizoen van de game onthuld. Deze introduceert de personages Daredevil en Angela, de Asgardian godin en dochter van Odin en Freyja. Daarnaast komt er ook een nieuw level voor de Convergence modus, genaamd K’un-Lun: Heart of Heaven.

Epic Games CEO Tim Sweeney is ervan overtuigd dat de optimalisatieproblemen die sommige op Unreal Engine 5 draaiende games hebben niet te wijten zijn aan de engine. Ontwikkelaars zouden de games namelijk eerst ontwikkelen voor systemen met hoge specificaties en pas laat in de ontwikkelproces optimaliseren voor minder krachtige apparaten.

Techland heeft onthuld welke specificaties je PC moet hebben om Dying Light: The Beast te kunnen draaien. Je moet toch best een behoorlijke PC/ laptop hebben om de game met alle toeters en bellen te kunnen draaien!

PC system requirements? We’ve got ’em! Here’s what you need to run Dying Light: The Beast. Unleash the Beast – September 19. PRE-ORDER NOW 👉 https://t.co/Z4lUpWZWur pic.twitter.com/ntdnWBppjp — Dying Light (@DyingLightGame) September 2, 2025

Mark Rolston, de stemacteur van Commisioner Gordon in de VR-game Batman Arkham Shadow, heeft in een interview met Culture Combine verklapt dat er een sequel komt. Hij heeft overigens alleen gezegd dat die “binnenkort gemaakt wordt”. Batman Arkham Shadow scoorde tijdens de Game Award de award voor beste VR-game.

LEGO komt met een nieuwe controller van de Sega Genesis. Deze bevat bovendien een scène van de bekende Green Hill-zone. Vooralsnog lijkt de 260 stenen tellende set alleen cadeau te worden gedaan zodra je voor een bepaald bedrag aan LEGO besteed hebt.

Mocht je nou echt iets gaafs erbij kopen dan is wellicht de nieuwste versie van de LEGO Death Star iets voor jou! Deze bevat 9023 stenen en 38 LEGO-poppetjes van onder andere 3-CPO, Luke Skywalker, Darth Vader en Chewbacca. Je zult alleen wel flink in de buidel moeten tasten. De set is vanaf 1 oktober verkrijgbaar voor €999,99!

Mocht je nog iets leuks zoeken om te spelen op de PC dit weekend? Dan kun je de demo van Anno 117: Pax Romana. Tot 16 september kun je met het voorproefje aan de slag via de Epic Games Store, Steam en Ubisoft Connect.

Ondanks dat Civilization 7 goed verkoopt, heeft 2K Games toch een ontslagronde bij Firaxis plaatsgevonden. In een reactie meldt de uitgever: “We kunnen bevestigen dat er een ontslagronde bij Firaxis Games plaatsvindt, terwijl de studio zich herstructureert en het ontwikkelproces optimaliseert.”

Mocht je vorig jaar de Astro Bot DualSense controller niet hebben kunnen scoren, krijg je vanaf 12 september 10:00 weer een poging wagen bij PlayStation Direct. De controller heeft echter wel een kleine wijziging qua ogen op het touchpad.

Astro Bot returns with a new delightful twist! The limited edition Astro Bot Joyful DualSense launches October 30. Pre-orders start September 12 at 10am local time at https://t.co/y9oEB5a3CG and participating retailers. pic.twitter.com/TLqJEyEZSt — PlayStation (@PlayStation) September 2, 2025

Serie/ fimnieuws

Vorige week meldden we al dat Paramount bezig was met de rechten voor een Call of Duty verfilming en deze week bevestigen Activision en Paramount dat de deal is beklonken.

Het tweede seizoen van Tomb Raider: The Legend of Lara Croft is tevens ook het laatste seizoen. Dit seizoen wordt Sam (uit de 2013 stammende reboot) geïntroduceerd en zal vanaf 11 december te zien zijn op Netflix.

Bella Ramsey heeft gereageerd op de kritiek die het tweede seizoen van The Last of Us heeft gekregen. In de Awardist podcast geeft ze kijkers te kennen dat ze het derde seizoen niet per se hoeven te kijken en gewoon de game kunnen spelen. Mochten er nog mensen kijken, hoopt ze wel dat die er wel van kunnen genieten.

De Mortal Kombat 2 verfilming is met zeven maanden uitgesteld. Hoewel de film in de smaak viel bij een testpubliek willen de filmbedrijven de film voor een groter publiek introduceren en zij zijn ervan overtuigd dat dit beter lukt in mei dan in oktober.

Er werd vorig jaar al gespeculeerd dat Sophie Turner (Game of Thrones) de rol van Lara Croft in de Tomb Raider serie van Amazon zou spelen en dat is deze week officieel bevestigd!

Sophie Turner set to star as Lara Croft in upcoming Tomb Raider series from Amazon MGM Studios. Phoebe Waller-Bridge serves as creator, writer, executive producer and co-showrunner. Jonathan Van Tulleken set as director and executive producer and Chad Hodge joins as… pic.twitter.com/m7aaaZH9Sk — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) September 3, 2025

Trailers

Er is weer een nieuwe trailer van Ghost of Yotei vrijgegeven en daarin staat de Odachi centraal. Dit is een traditioneel groot zwaard dat door de Samoerai gebruikt werd.

Het ziet er wederom gruwelijk uit! De game komt op 2 oktober uit voor de PlayStation 5 en is eerder deze week “goud gegaan”.

Op 16 september verschijnt The Red Strain uitbreiding voor Atomfall. Deze moet volgens de ontwikkelaar een “geheime locatie” bevatten waar spelers “diverse mysteries” moeten oplossen.

2K Games raadt spelers aan om aarde te verlaten om zich aan te kunnen sluiten op het slagveld op de planeet Kairos (waar Borderlands 4 zich afspeelt). Borderlands 4 verschijnt volgende week vrijdag voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X. De Switch 2-versie volgt op 3 oktober.

De prachtige indie game Deer & Boy zal volgend jaar gaan verschijnen. In de platformer volgen spelers het avontuur van een jongen die een hert ontmoet en een band met hem opbouwt, maar ook puzzels oplost.

Forsaken 64 is sinds deze week speelbaar voor Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket abonnees op beide Switch-consoles. Mocht je hier nooit van gehoord hebben? Check dan deze trailer!

Cronos: The New Dawn is vanaf vandaag verkrijgbaar en uiteraard is er een launch trailer van de survivor horror shooter door Bloober Team vrijgegeven!

