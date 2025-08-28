Ghost of Yotei is goud; nieuwe video toont het gebruik van pistolen

Goed nieuws voor degene die net zoals iedereen hier op de redactie uitkijken naar Ghost of Yotei. De game van Sucker Punch is namelijk goud gegaan en er is een nieuwe video vrijgegeven.

Het feit dat de game goud gegaan is, wil natuurlijk zeggen dat de game zo goed als zeker niet meer uitgesteld zal worden en dat de productie ervan is voltooid. Het enige wat de ontwikkelaar nog aan het ontwikkelen is eventueel de day one patch. We zijn er dus 99,9% van overtuigd dat de game op 2 oktober zal lanceren.

Ghost of Yōtei has officially gone gold! 🥳 We’re so excited to finally have reached this milestone and can’t wait for everyone to experience the beauty of Ezo on October 2nd. Pre-order now: https://t.co/vztS3ECbnD pic.twitter.com/Ul7JiyPsSx — Sucker Punch Productions (@SuckerPunchProd) August 28, 2025

Naast het goede nieuws over het voltooien van de ontwikkeling is er ook nog een gloednieuwe video van de game vrijgegeven. Daarin zien we dat Atsu niet alleen goed met Katana’s overweg kan, maar ook met de grote geweren.

Ghost of Yotei verschijnt op 2 oktober voor de PlayStation 5. Kijken jullie ook uit naar deze game?!