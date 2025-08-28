Battlefield 6 ontketent kracht van PC-gaming met meest uitgebreide reeks functionaliteiten ooit

Electronic Arts en Battlefield Studios hebben vandaag meer informatie onthuld over de pc-versie van Battlefield 6, de ultieme all-out warfare-ervaring.

Battlefield 6 is van plan de meest geavanceerde pc-ervaring in de geschiedenis van de reeks te bieden, met een uitgebreide set aan functies en aanpassingsopties.

Voor een gedetailleerd overzicht van de functies die pc-spelers kunnen verwachten bij de lancering van Battlefield 6, neem een kijkje hieronder:

4K-graphics + onbeperkte framerate 4K-beelden met onbeperkte framerate zorgen voor een van de meest indrukwekkende fps-ervaringen die vandaag de dag beschikbaar zijn.

600+ aanpassingsopties voor pc Een uitgebreid menu met grafische en prestatie-instellingen, waaronder: HDR HUD, HUD-schaal, HUD-pictogrammen en crosshair Camera-instellingen Controllers, controller-schema’s, invoerapparaten en haptische feedback Streamermodus & incognitomodus

Ondersteuning voor ultrawide-monitoren Dankzij ondersteuning voor ultrawide-monitoren, krijgen spelers volledig zicht op het slagveld en missen ze geen enkele vijandelijke flank.

Javelin Anticheat Javelin is volledig van de grond af opgebouwd door een team van ervaren ontwikkelaars en analisten, gespecialiseerd in het aanpakken van cheats in elke game onder het EA-label. Javelin maakt al deel uit van andere Battlefield-titels, waaronder Battlefield Labs, en wordt onderdeel van Battlefield 6 bij de lancering.

Ondersteuning voor Nvidia DLSS 4, Intel XeSS 2 en AMD FSR 4

Naast de pc-functies is er een innovatieve Portal-modus beschikbaar. Dit is een enorme creatieve toolset, waarmee spelers Battlefield tot het uiterste kunnen drijven en ongekende controle over het strijdtoneel krijgen door objecten te verplaatsen, schalen en dupliceren.

Battlefield 6 verschijnt op 10 oktober en komt naast de PC ook naar de PlaySation 5 en Xbox Series S/ X.